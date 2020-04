Una esllavissada obliga a donar pas alternatiu a la Pilastra a Bescanó des de les tres de la tarda.



La muntanya de sorra i pedres ocupa bona part de la calçada de la popularment coneguda com a Carretera de la vergonya, l'N-141. L'ajuntament de Salt i el de Bescanó informen que s'està treballant per recuperar la normalitat com més aviat millor.





?? Esllavissada a la N141 a l'altura de La Pilastra, #Bescanó



Aneu amb molt de compte! Hi ha pas alternatiu de vehicles i es treballa per restablir la normalitat. pic.twitter.com/jsii1h0ZRf — Ajuntament Bescanó (@Ajt_Bescano) April 22, 2020

Aquesta situació viària és similar en altres punts de la demarcació castigats per les fortes pluges.