Europa creu que s'haurà de destinar un 25% del pla de recuperació al turisme

El comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, va assegurar ahir que el sector del turisme hauria de rebre entre un 20% i un 25% de les ajudes del fons de recuperació que preveu crear la Unió Europea per rellançar l'economia del continent després de la pandèmia de coronavirus. En una compareixença davant la comissió de Transport i Turisme de l'Eurocambra, Breton va dir que el sector turístic és la seva «prioritat absoluta» en l'elaboració del pla de recuperació o «Pla Marshall» en el qual treballa la Comissió Europea amb una dotació econòmica encara per decidir.

El comissari europeu va explicar que el turisme és actualment el sector més afectat per la pandèmia. Brussel·les estima que la seva facturació a la UE caurà enguany un 50% per als hotels i restaurants, un 70% per als operadors turístics, i un 90% en el cas de les aerolínies i empreses de creuers.

Aquestes xifres podrien augmentar en funció de quant es prolongui el confinament, ja que el sector turístic va ser el primer afectat per la crisi, però serà l'últim a sortir d'aquesta fase de contenció, va indicar Breton. L'impacte serà, a més, dispar entre els països, amb les illes particularment afectades, ja que moltes a Espanya, Itàlia o Grècia viuen exclusivament del turisme i afronten una situació «extremadament complicada», va afegir.

Breton va confiar que els caps d'Estat i de Govern europeus donin llum verda a aquest pla de recuperació, que debatran demà en una cimera telemàtica, amb la finalitat que es pugui mobilitzar ràpidament finançament a la qual puguin accedir amb condicions igualitàries tots els Estats membres. Breton va recordar que el turisme és un sector «essencial» per a la UE, on representa l'11% del PIB i el 12% de l'ocupació amb tres milions d'empreses, de les quals el 90% tenen menys de 10 treballadors.

Breton també va assegurar que confia que els europeus puguin «reprendre els viatges» dins de la Unió Europea de manera progressiva ja «des d'aquest estiu», encara que continuï havent-hi certes restriccions. «Treballem dia i nit per tractar de facilitar els desplaçaments des d'aquest estiu, perquè puguem recuperar una mica de normalitat en les nostres vides», va dir el comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton.



Pèrdua de llocs de treball

El nombre de treballadors donats d'alta en la Seguretat Social en activitats vinculades al sector turístic va caure un 9,9% el mes de març passat fins a acostar-se als 2,2 milions d'afiliats, segons dades de Turespaña, organisme dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, que assegura que les dades d'aquest mes recullen ja els primers efectes de la situació generada com a conseqüència del covid-19.