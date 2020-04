Les exportacions gironines creixen un 14% entre gener i febrer, abans de la pandèmia

Les exportacions gironines van créixer un 14% entre gener i febrer, just abans que la pandèmia del coronavirus obligués a decretar l'estat d'alarma i impactés de ple en l'economia. El 2020 va començar amb bones perspectives per al sector exterior gironí. Entre gener i febrer, les empreses del territori van exportar productes per valor de gairebé 1.000 milions d'euros. I d'aquests, una tercera part de les vendes (312 milions) les van fer les càrnies. L'esclat de la Covid-19 i la paràlisi empresarial, però, passarà factura a aquestes dades, perquè si bé la Xina es manté com a segon mercat en importància, la Unió Europea –amb França al capdavant- continua essent el principal destí dels productes gironins.

Després de tancar un 2019 de rècord, les empreses gironines van mantenir l'empenta exportadora tant al gener com al febrer, arrencant l'any amb bones perspectives. Ara caldrà veure l'impacte de la pandèmia i la paràlisi econòmica pprovocada pel coronavirus.

Segons recull l'estadística que publica periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, en concret, durant aquests dos primers mesos de l'any, les firmes del territori van fer vendes a l'exterior per valor de 967,47 milions d'euros. Una xifra que, si es trasllada en percentatges, suposa un creixement del 14%.

Per sectors, la indústria agroalimentària va continuar encapçalant el gruix del negoci a l'exterior. Aquest principi d'any, les seves exportacions van sumar 455,6 milions i van créixer un 32,9% entre gener i febrer. Evidentment, empeses per la bona marxa de les càrnies, erquè tan sols aquest clúster va exportar producte –carn i despulles d'animals- per valor de 311,97 milions d'euros.

A més de l'agroalimentari, un altre dels sectors que també va créixer en exportacions va ser el químic. Però aquí, el percentatge és significativament inferior. En concret, les exportacions del sector a principis del 2020 es van situar en 143,2 milons d'euros (una xifra que representa un 3,2% més en comparació amb el gener i febrer del 2019).



La Xina, segon mercat

L'anàlisi de les dades que va publicar ahir el Ministeri també permet veure com la Xina continua essent el segon mercat en importància per a les empreses gironines. Entre gener i febrer, les firmes del territori van fer vendes per valor de 117,29 milions d'euros cap al gegant asiàtic. Una quantitat que tan sols van superar les exportacions que van tenir França com a destí (255,42 milions d'euros).

L'estadística, però, també reflexa com la Unió Europea és el principal mercat dels productes gironins. Perquè per darrere de França i la Xina, s'hi troben Itàlia (73,95 milions d'euros), Alemanya (58,17 milions) i Portugal (42,91 milions).

Les dades de gener i febrer, doncs, són les últimes que recullen la dinàmica exportadora abans del coronavirus. Una tendència que, quan es facin públiques les estadístiques del mes de març, es veurà capgirada per l'impacte econòmic de la Covid-19 també, al sector exterior.