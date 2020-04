«La gent sap que saltar-se el confinament seria com tornar enrere»

L'associació Azhara és una entitat sense ànim de lucre que treballa per fomentar l'emprenedoria social entre col·lectius d'origen divers i la cooperació al desenvolupament al nord del Marroc.

Com preparen el Ramadà en les circumstàncies actuals?

Com en tota la resta, aquest any ens tocarà viure aquest mes de forma més atípica, però no volem renunciar al seu caràcter mes comunitari ni perdre l'oportunitat de teixir convivència i diàleg amb les persones que no són practicants de l'Islam. El Ramadà fins ara ha propiciat oportunitats importants per socialitzar creients i no creients, per exemple amb els desdejunis comunitaris amb les comunitats, i volem mantenir aquest esperit.

Com pensen fer-ho?

A través del canal d'Instagram Ramadà des de casa. Allà anirem recollint com viu el Ramadà la gent arreu de Catalunya, i a partir d'aquí organitzarem activitats virutals, xerrades... i l'acte central serà un iftar [trencament del dejuni] virtual. És habitual que les associacions de musulmans celebrin iftars, i no volem perdre això. Per això, el dia 16 de maig, a l'equador de la celebració, farem un fitar virtual. Ensenyarem què es menja, cuinarem en directe, algú respondrà preguntes del públic, es compartiran experiències... I quan arribin les 9 del vespre, un imam marcà l'inici del trencament de desjuni, i tothom compartirà el que ha comprat per menjar.

Com viuran els fidels un Ramadà des del confinament?

És bastant imprevisible. Haurem d'aprendre a crear una nova rutina. Abans t'aixecaves molt aviat per menjar, anaves a treballar, continuaves amb el teu dia a dia, tenies una rutina... a casa serà diferent, perquè a més arrosseguem un cansament mental de 40 dies confinats. Però crec que serà interessant veure com ens creem aquesta rutina nova, i que ho puguem compartir per Instagram. Tot i això, jo crec que la gent no ho viu amb preocupació, sinó amb curiositat. És una situació totalment atípica, no només aquí sinó a tot arreu.

Els joves i els grans de cada casa viuran aquesta experiència de forma diferent?

Sí. Normalment, la gent més gran durant el Ramadà viatja al Marroc o al seu país d'origen per passar aquests dies. Per tant, amb les noves tecnologies, la gent gran tendirà a estar més a prop de la família, i els joves probablement tindran una actitud més proactiva, d'organitzar activitats i amb una perspectiva més reflexiva.

Igual que ja fa l'Església catòlica, hi ha previstes pregàries «online» en l'àmbit musulmà?

De moment, que jo sàpiga, no; però sé que hi ha hagut ja peticions de gent d'algunes comunitats perquè es retransmetin les pregàries i cadascú les pugui seguir des de casa seva. Serà interessant. Crec que la gent encara no s'hi situa mentalment, tot i que el Ramadà comença d'aquí molt poc. Però un cop la gent se situï, crec que poden sortir iniciatives molt interessants.

Tem que es puguin produir més casos com al Vendrell, en què membres d'una comunitat musulmana van trencar el confinament per la crida a pregària d'un imam?

No ho crec. De fet, quan es va declarar l'estat d'alarma i es va demanar que tanquessin les escoles, una de les primeres coses que també es van tancar van ser les mesquites, cosa que es va fer de forma molt ordenada i ningú s'hi va oposar. I per exemple, al Marroc la gent entén perfectament que no pot anar a resar i segueixen les pregàries per la televisió, igual que en altres països musulmans. Per tant, crec que aquí serà igual i el que pugui passar serà algun fet puntual. La gent és molt conscient de la gravetat de la pandèmia, i sap que saltar-se el confinament seria com tornar enrere. El Ramadà potser coincidirà, en part, amb el procés de desconfinament, però haurem d'anar amb molt de compte. Hem de ser conscients que gairebé tot el Ramadà serà en confinament i que s'haurà de viure des de casa, aquest any.

Se'n podrà extreure alguna cosa positiva, de l'experiència?

Sí. Aquesta serà una prova per a la digitalització de les comunicacions, i esperem que això permeti que no practicants s'apropin també a aquesta celebració. Per exemple, nosaltres, aquest divendres al vespre hem organitzat una trobada virtual a Instagram amb Xavier Aldekoa i Ousman Umar per parlar sobre la incidència del coronavirus a Àfrica. Seguirem treballant per la sensibilització i l'intercanvi cultural, però ara des de les xarxes.