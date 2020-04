Girona minimitza la pèrdua d'afiliats estrangers a la Seguretat Social al març

A les comarques gironines el mes de març es va acabar amb 54.324 afiliats estrangers a la Seguretat Social, segons va fer públic ahir el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en una dada que, tot i l'impacte del coronavirus, només representa un descens del 0,62% respecte a la dada de tancament del febrer (336 afiliats estrangers menys). La pèrdua d'afiliats estrangers, tant de ciutadans comunitaris com de fora de la Unió Europea, és clarament menor a Girona que a la resta de demarcacions catalanes i - amb algunes excepcions en zones menys poblades com Sòria, Àvila i Lugo o Huelva (on va créixer molt a principi de març per l'efecte crida de l'inici de la temporada de recollida de fruita)- també que a la majoria de províncies de l'Estat, on, de mitjana, va caure una mica més d'un 2%. En els casos de Barcelona, Lleida i Tarragona les baixades mensuals van ser del 2,95%, 2,75% i 2,04%. Dels 54.214 afiliats estrangers a la Seguretat Social de Girona, 41.295 estaven en el sistema general, 2.157 en el sistema especial agrari, 2.519 en el sector domèstic, 166 en el marítim i 8.077 eren autònoms.

Els informes mensuals del nombre d'afiliats estrangers són habituals en el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, però, en el que van fer públic els mateixos responsables del ministeri admetet que, aquest cop, la dada de la diferència d'un mes a l'altre queda distorsionada per l'efecte del coronavirus i de la paralització de bona part de l'activitat econòmica a partir del 13 de març.

Per exemple, a escala estatal, la Seguretat Social va perdre 174.877 afiliats estrangers entre el 12 i el 31 de març i va rebaixar la xifra total per sota dels dos milions (1.966.392). Del total d'afiliats estrangers a 31 de març, 1.293.771 eren de fora de la Unió Europea i la resta (780.158) eren comunitaris. El grup més nombrós procedia de Romania (341.503), seguit del Marroc (268.564), Itàlia (124.580) i la Xina (89.870), segons les dades de l'informe que va publicar ahir el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.