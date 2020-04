Els hospitals gironins mantenen ingressats més de 500 pacients de coronavirus

513 persones estan ingressades en hospitals de les comarques gironines per coronavirus, una menys que ahir. Després del repunt d'hospitalitzacions d'ahir que va trencar la tendència a la baixa que es registrava des del 14 d'abril, en les darreres 24 hores s'han tornat a reduir el nombre de pacients ingressats.

Segons les dades de Salut, d'aquests pacients, 67 estan en estat greu, un més que ahir quan es va registrar la dada més baixa des del 26 de març. Continua la tendència positiva en les dades més esperançadores: baixen els professionals sanitaris afectats per la covid-19 i augmenten les altes acumulades. En concret, aquest dimecres hi ha 389 sanitaris afectats pel virus, quatre menys que ahir, i el total d'altes és de 1.311 (44 més).

Salut informarà sobre els casos de contagis nous i defuncions a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.

L'Hospital d'Olot suma dos nous casos de coronavirus i recupera deu professionals que estaven afectats



La Fundació Hospital d'Olot ha sumat dos nous casos de coronavirus en les últimes hores que han estat ingressats al centre de referència de la comarca. Per altra banda, ha recuperat deu professionals que havien donat positiu per covid-19 i ja són 50 els treballadors que s'han pogut reincorporar al seu lloc de treball. A hores d'ara hi segueixen havent-hi 27 professionals afectats pel virus. Per altra banda, aquest dimecres s'ha començat a fer els testos serològics que ha distribuït la Diputació de Girona als hospitals i centres d'atenció primària de Girona. L'objectiu és calcula quina part de la plantilla ha superat la malaltia i, per tant és immune, i quina altra encara podria contagiar-se.