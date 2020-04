L'Islam es prepara per viure el Ramadà des de casa

Els més de 87.000 fidels que formen part de les comunitats musulmanes de les comarques gironines es preparen per començar divendres el Ramadà, el mes sagrat de l'Islam que consisteix en l'abstiència de menjar, beure i tenir relacions sexuals entre l'alba i la posta del sol. Una celebració que, lluny de tenir un caràcter íntim, habitualment comporta una gran socialització, ja sigui a través de les pregàries comunitàries o dels iftars, que són els àpats amb què es trenca el dejuni amb l'arribada de la nit. Aquest any, però, el confinament obligarà a celebrar el Ramadà des de la intimitat de la llar. Tot i això, després que dissabte passat diversos fidels se saltessin el confinament al Vendrell per acudir a la pregària d'un imam des del balcó –que prèviament havia estat autoritzada per l'Ajuntament, tot i que sense la previsió que es produís una afluència de gent–, la Generalitat ha encès les senyals d'alerta. La Direcció General d'Afers Religiosos ha fet arribar a les comunitats religioses catalanes un seguit de recomanacions on recorda que no es poden fer activitats multitudinàries als centres de culte i demana a entitats, administracions i empreses que no cedeixin espais per a dur-les a terme, encara que vagin més enllà del 26 d'abril. De la mateixa manera, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va afirmar dilluns que l'ordre de confinament és igual per a tothom, «independentment de la seva religió».

El Ramadà començarà enguany el 24 d'abril i, com que dura un mes, la seva celebració coincidirà o bé amb el confinament actual o bé amb l'hipotètic desconfinament parcial que es pugui produir durant el mes de maig. Davant d'aquestes circumstàncies, el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohamed El Ghaidouni, ha explicat en declaracions a l'ACN que encara que es pugui produir un desconfinament parcial es manté un «risc alt» de contagi, i per això el missatge que envia a les comunitats és el de viure el Ramadà des de casa. De fet, El Ghaidouni recorda que ja fa més d'un mes que els centres de culte islàmics han suspès totes les activitats massives dirigides als fidels i garanteix que ara continuaran amb les mateixes mesures: «Celebrarem el ramadà amb la lectura de l'Alcorà i amb les predicacions corresponents, però ens toca fer-ho a les nostres cases i amb les nostres famílies», assenyala. Tot i això, també destaca que el Ramadà és una celebració molt comunitària, en què els musulmans que viuen sols a Catalunya durant la celebració del mes sagrat solen participar en els àpats que s'organizen als centres de culte, i subratlla que és «una època d'unió, on els musulmans presten ajuda a les famílies desemparades o que viuen soles». Per tal de mantenir aquesta vessant social, les diferents comunitats catalanes estan treballant per detectar les persones o famílies amb necessitats i portar-los a domicili l'ajuda que recullen de donacions. «L'objectiu és que tots podem celebrar i no ens falti de res, tot i que d'una manera diferent», apunta El Ghaidouni.



Recomanacions del Govern

Però la Generalitat, davant la possibilitat que alguna comunitat musulmana pugui trencar el confinament com va passar fa pocs dies al Vendrell, ha fet arribar a les comunitats religioses –de totes les confessions– un seguit de recomanacions relacionades amb les festivitats religioses que s'han de celebrar aquesta primavera, com el Ramadà o la Pasqua jueva i cristiana. Entre d'altres, recomana evitar activitats als centres de culte, reunions de caràcter religiós i la cessió d'espais per a actes religiosos, encara que es programin més enllà del 26 d'abril. El document també planteja que les entitats religioses ofereixin mitjans o propostes per a un seguiment privat o a distància de les festivitats o celebracions. A més, demana a les administracions públiques, empreses i entitats que no cedeixin locals ni espais a l'aire lliure per a la celebració d'aquests actes. «Sabem que renunciar a les concentracions de persones, que solen ser una dimensió molt important d'aquestes celebracions, és una decisió dolorosa, però l'amor a la vida que agermana totes les confessions i creences exigeix aquest sacrifici», assenyala la missiva que s'ha fet arribar a les diferents confessions. A més, la pròpia consellera de Justícia, Ester Capella, ha contactat amb els representants de les diferents comunitats per tal d'explicar-los el contingut de les directrius.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va advertir dilluns que l'ordre de confinament és per a tothom igual, «independentment de la religió»que professi. Buch responia així als fets de la setmana passada al Vendrell, quan desenes de persones es van aplegar al carrer per escoltar una pregària prèvia a la celebració del Ramadà. El conseller va afirmar no tenir coneixement d'un vídeo que publicat durant el cap de setmana a les xarxes socials, però va remarcar que les «actuacions» seran les mateixes per a tothom, vagin «a un centre, un oratori o una església». En aquell cas, l'Associació Cultural de Joves i Esports de Catalunya del Vendrell va impulsar una iniciativa que pretenia que els feligresos seguissin l'oració des dels seus respectius balcons, però els veïns de la carretera de Valls es van saltar el confinament i van sortir de casa.

Per la seva banda, el Consell Comarcal de l'Anoia es va sumar ahir a les recomanacions d'Afers Religiosos i es va posar en contacte amb els ajuntaments i les comunitats islàmiques de l'Anoia per demanar «prudència» durant la imminent celebració del Ramadà.