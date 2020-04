Segon dia de traves del sistema informàtic per a les farmàcies

Les fallades al sistema informàtic a les farmàcies va continuar ahir, en el segon dia de repartiment de mascaretes, si bé és cert que no es va arribar al col·lapse total de dilluns. «A primera hora anava tot bé, he quedat sorpresa», va explicar a Diari de Girona Meritxell Roura, farmacèutica a Palafrugell. «A partir de les deu del matí, però, ha començat a anar més lent, havies d'esperar una mica, allò que ara va i ara no. Però anaves insistint fins que al final et deixava entrar-hi», sosté. Ara bé, a les onze del matí, va tornar a veure a la pantalla el missatge de «codi d'error», el mateix que va envair, dilluns, les pantalles de tots els ordinadors de les farmàcies. «A les onze ha petat, fins a les dues del migdia».

Es tracta de la mateixa xarxa on es registren totes les receptes per a medicaments, i que ara també serveix a l'hora d'adquirir les dues mascaretes que toquen per persona, sempre que es disposi de targeta sanitària. Per aquest motiu, durant les tres hores de «codi d'error» a la pantalla, Roura va entregar mascaretes i medicaments receptats als clients sense entrar les comandes a l'ordinador, anotant-se els números de targeta i referències amb paper i llapis. Hores més tard, quan el sistema ja tornava a funcionar, va anar-ho introduint tot al sistema. En un dia i mig, ja havia entregat 194 mascaretes de les 450 que disposava inicialment.

Una afluència similar ha tingut aquests dos primers dies la farmàcia Escatllar Sagrera, a Salt, que ja n'ha entregat també unes 200 i que també ha notat com la gent preferia resguardar-se de la pluja i quedar-se a casa. «Gràcies a Déu que ara ha començat a ploure més fort», comenta Olga Llaveria. La seva mare, Josefina Escatllar, és la titular de la farmàcia però aquests dies s'ha apartat del mostrador i s'ha confinat a casa, ja que, per edat, es troba dins el col·lectiu de risc.

El mal temps va marcar el repartiment i això també ho va fer notar la presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics a Girona, Rosa Núria Aleixandre. «Com més es pugui posposar l'anada a la farmàcia, millor», recomana en aquest diari. «Amb aquests dies i aquest temps, la gent no surt ni té ganes de sortir ni d'anar a comprar, així que tampoc vingui a la farmàcia per res», sosté, mentre destaca el missatge de «paciència i tranquil·litat»: «Que no es preocupin, que n'hi haurà».

En aquest sentit, Aleixandre va recordar que, si bé és cert que hi ha farmàcies que n'han venut «moltíssimes», encara no n'hi ha cap a la província de Girona que ja les hagi exhaurit. En tot cas, però, a principis de la setmana que ve, «com a molt» –assegura–, ja disposaran d'un altre lot i al llarg de la setmana vinent un segon més. «A finals de la setmana que ve n'hi haurà tres milions més [a Catalunya], 950 mascaretes per farmàcia», detalla.

Segons va explicar la presidenta, el sistema informàtic va millorar respecte a dilluns, després que els tècnics hi treballessin durant «tota la nit». El que han aconseguit és que s'alenteixi i es pari una mica en comptes de saltar i col·lapsar-se per complet, amb el ja conegut missatge de «codi d'error». «Llavors és més lent, a vegades para, però bé, es va fent», assenyala, si bé és cert que entre les onze i quarts de dues el sistema va quedar paralitzat. En tot cas, però, va ser intermitent i es va poder recuperar. En canvi, dilluns, va «saltar tot». «Se'ns en va anar tot a l'aigua», conclou.



A València, tres mascaretes

Les farmàcies de la Comunitat Valenciana van començar dilluns a repartir els 3,6 milions de mascaretes de la Generalitat Valenciana, destinades a 1,2 milions de persones de col·lectius vulnerables: les persones grans, amb malalties cròniques i altres grups de risc. En concret, des d'ahir s'estan repartint tres mascaretes per a cada persona en totes les farmàcies de les tres províncies. També es poden enviar familiars a recollir-les amb la targeta sanitària. Les receptes no caduquen. Les mascaretes que estan repartint les farmàcies són de tipus quirúrgiques i porten incorporades les instruccions d'ús. Les autoritats sanitàries han demanat a la població recollir les seves màscares de manera escalonada per evitar sortides innecessàries, perquè no són urgents si es respecta el confinament i no se surt de casa.