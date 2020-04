El teletreball continuarà sent «preferent» dos mesos més i els ERTOs ja afecten 65.741 gironins

El teletreball tindrà «caràcter preferent» dos mesos més i s'amplia per al mateix període la possibilitat d'adaptar l'horari i de reduir la jornada laboral per cuidar persones dependents. Són algunes de les 30 mesures que inclou el paquet econòmic i laboral que l'executiu de Pedro Sánchez va aprovar ahir.

Entre altres novetats, a partir d'ara tambés es permetrà que empreses de serveis essencials puguin fer expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major a personal no imprescindible. L'Estat també donarà accés a la prestació d'atur a persones que hagin estat acomiadades durant el període de prova des del 9 de març i a aquelles que, a partir de l'1 de març, renunciessin a la seva feina per una altra oferta laboral en ferm que hagi decaigut.

Les noves mesures del Govern central arriben quan a Catalunya els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) ja s'han situat aquest dimarts en els 680.340.

Un total de 92.770 empreses han presentat un ERTO a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, l'autoritat laboral competent a Catalunya, segons les últimes dades del Departament.

Els ERTOs per força major representen el 94,6% del total i afecten el 87% dels treballadors, als quals se'ls ha suspès temporalment el contracte i passen a cobrar l'atur.

Barcelona és la província amb més expedients temporals, amb un total de 67.532, que afecten 534.302 treballadors, demarcació en la qual també es troben les comarques que registren una major incidència, amb el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Darrere de Barcelona, es troben Girona, amb 10.445 ERTOs i 65.741 empleats afectats; Tarragona, amb 9.621 expedients temporals i 51.157 treballadors, i Lleida, amb 5.172 ERTOs aplicats sobre 29.140 empleats. Els serveis acumulen la majoria dels expedients temporals, amb 75.878 ERTOs i 487.462 treballadors, sector en el qual es troben, per exemple, els restaurants i el comerç.