El temporal de pluja deixa més de 200 litres per metre quadrat

Entre el dissabte 18 d'abril a la tarda i el dimecres 22 al matí, les comarques gironines i la resta de Catalunya han viscut l'episodi de precipitació més abundant d'aquesta plujosa primavera, amb màxims de més de 200 litres per metre quadrat

En general les quantitats de precipitació no han estat tan importants com les de l'excepcional temporal de finals de gener d'enguany, però s'han tornat a viure crescudes importants als trams finals de rius com el Gaià, el Llobregat, el Besòs, la Tordera, l'Onyar, el Daró o el Ter.

L'acumulació de pluja ha estat excepcional a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, molt especialment a la pròpia ciutat de Barcelona, al sud del Baix Llobregat i a l'entorn de Collserola, sectors on s'han recollit més de 200 mm. També s'ha superat aquesta xifra a Santa Coloma de Farners, i diversos municipis gironins s'hi han quedat a prop.

L'aspecte més destacat de l'episodi ha estat la persistència de la pluja, que en alguns casos ha caigut durant més de 3 dies gairebé sense interrupcions, especialment entre el litoral Central i la Costa Brava.

Un altre dels aspectes destacats d'aquest episodi és que ha arribat durant el mes d'abril, típicament un dels que presenta més dies de pluja de tot l'any, però que a gran part del país no està entre els que acumulen més precipitació, i encara menys prop de la costa.