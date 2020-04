El temporal de pluja i vent s'acarnissa amb l'Empordà

La pluja intensa i persistent d'ahir i abans d'ahir va afectar especialment el Baix Empordà. La conca del riu Daró va patir talls de carreteres i inundacions de camps. El riu Daró, que sol portar un cabal de 0 fins a 0,5 litres per segon, ahir va arribar fins als 105 litres per segon. La crescuda va obligar a tallar els accessos a Gualta. Al seu pas per la Bisbal, el Daró quasi ocupava tot l'espai dels arcs del pont Vell. A Serra de Daró duia dos metres i mig d'aigua.

La crescuda del Daró va obligar a tallar la carretera C-31 a Ullà. Es tracta d'un dels principals accessos a Torroella de Montgrí des de Girona. També van haver de tallar la via entre Albons i Bellcaire d'Empordà perquè s'acumulava molta aigua i la passera entre Ullastret i Matajudaica.

Un cop l'aigua dels afluents va arribar al riu Ter, el cabal d'aquest va augmentar fins a superar els 100 litres per segon. A Ripoll el cabal del riu era de 19 litres per segon. Prop de les 15 hores, l'Agència Catalana de l'Aigua va dessembassar la presa del Pasteral. Llavors el cabal del Ter va arribar als 153 litres per segon. A Torroella de Montgrí van haver de posar en servei el nou canal del rec del Molí per evacuar aigua cap al riu Ter. El rec del Molí va poder entrar en servei però les obres de reparació que hi han fet arran del temporal Gloria encara no estan acabades. Avançada la tarda, l'Ajuntament de Pals va informar d'acumulacions d'aigua perilloses a la zona del carrer del Golf, al càmping Playa Brava i l'hotel la Costa.

La pluja va caure amb molta insistència ahir a totes les comarques gironines però en especial al Baix Empordà. A Torroella de Montgrí van registrar 63 litres per metre quadrat; a la Bisbal, 42; a Castell Platja d'Aro, 64, i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura van acumular uns 47 litres per metre quadrat.

Més al nord, el Fluvià va arribar als 19 litres per segon. En el seu naixament a la Vall d'en Bas, una zona coneguda per la pluja, van acumular 17 litres per metre quadrat al matí. A la tarda, la revinguda del Fluvià va obligar a tallar la carretera d'accés a la zona coneguda com els Pins de Sant Privat. Es tracta del naixament del Fluvià. A Olot, en van acumular 26 litres per meytre quadrat. A la costa va ploure més que a la muntanya perquè a Sant Pere Pescador (desembocadura del Fluvià) van acumular-se 33 litres per metre quadrat.

A la desembocadura del Muga, a Roses, amb una acumulació de 50 litres per metre quadrat, els bombers van haver de fer intervencions per treure l'aigua de baixos i garatges. El mateix va passar a Cadaqués, on es van acumular més de 40 litres per metre quadrat. A la tarda, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que incrementava la sortida de l'embassament de Boadella fins als 26 metres cúbics per segon. Van considerar que el cabal alliberat és poc habitual i que no havia de representar cap risc d'inundació, excepte en zones puntuals. La previsió és que les pluges aquesta tarda minvin i que surtin clarianes però demà a la tarda poden tenir lloc encara ruixats dispersos.



Temperatures baixes

La pluja continuada, els cels tapats i les temperatures baixes van caracteritzar el dia d'ahir. Les temperatures mitjanes a l'Alt Empordà van ser de 12,8 graus a Portbou, de 14,2 graus a Roses i de 13,1 graus a Darnius.

Al Baix Empordà, van ser de 14,1 graus a la Bisbal, de 14 graus a Torroella de Montgrí i de 14 graus a Castell-Platja d'Aro.

A la Garrotxa, la mitjana va ser de 12 graus a la Vall d'en Bas i de 12,5 graus a Olot. El Gironès va tenir 13,9 graus a Girona i 13,6 graus a Cassà de la Selva. Al Pla de l'Estany, a Banyoles la temperatura va ser de 12,9 graus. Al Ripollès, a Sant Pau de Segúries la temperatura va ser de 10 graus. A la Selva, a Anglès van tenir una temperatura mitjana de 13,6 graus. Les previsions són que les temperatures avui es mantinguin dins aquest ambient de fredor i humitat i que pugin a partir de demà.



Mala mar

La pluja acompanyada de vents de Gregal va provocar mala mar ahir a la tarda i onades de consideració al vespre i a la nit. Les onades van arribar als tres metres. Segons la previsió, l'estat dolent de la mar s'ha de mantenir hores.