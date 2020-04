El voluntariat aguanta la patacada

Davant la situació d'emergència actual, un 82% de les entitats de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) han pogut continuar amb la seva activitat. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen dels resultats de l'enquesta «Les entitats de voluntariat davant la crisi de la COVID-19», en la qual han participat 112 entitats federades.

El document també destaca que un 33% de les entitats han pogut continuar obertes, assumint el pes de l'emergència sanitària. Tot i que el 49% de les entitats ha hagut de tancar la seu física, el 75% d'aquestes ha pogut mantenir algun tipus d'activitat com el funcionament administratiu, el suport als socis o usuaris, el treball dels procediments interns de l'entitat o l'oferta de noves fórmules de participació del seu voluntariat. Únicament un 18% de les entitats no mostren cap activitat i se senten completament paralitzades. De les entitats que han hagut de tancar la seu, un 25% veuen la situació com una oportunitat per innovar i millorar les seves accions i un 45% mostra molta incertesa i temor pel futur de la seva activitat.

Pel que fa als programes que comptaven amb persones voluntàries, un 89% de les entitats ha assegurat que han hagut de tancar algun servei. Sobretot es destaca l'acompanyament a persones i atenció domiciliària, els programes hospitalaris, sociosanitaris o residencials i els programes de sensibilització. D'altra banda, l'àmbit penitenciari, el de lleure, els recursos per a les persones i la formació són els menys afectats. Les dades de l'enquesta també indiquen que es poden comptabilitzar 8.993 persones voluntàries en actiu, podent-se induir que hi ha al voltant d'un 70-80% de persones voluntàries aturades.

Durant aquests dies d'emergència sanitària hi ha hagut diferents crides de voluntariat a través de mitjans de comunicació, xarxes socials i institucions com ajuntaments, que han estat ben rebudes per les entitats. Asseguren que no els genera cap dificultat afegida. Algunes entitats afirmen conservar programes idèntics als que desenvolupaven vins ara, però davant la situació d'emergència ha sigut necessari pensar en la innovació. En aquest sentit, la meitat de les entitats que han respost es veuen capacitades per crear nous programes, destacant sobretot els àmbits de l'acompanyament telemàtic o telefònic.

Aquesta és una fotografia de la situació actual del voluntariat, recollida per la Federació Catalana de Voluntariat Social. Ben aviat tocarà adaptar-se a la nova situació que es derivi de la crisi del COVID-19, una situació que preocupa a la majoria de les persones voluntàries que no saben quan podran reemprendre les tasques que desenvolupaven, ni tampoc si aquestes tasques seran les mateixes o hi haurà canvis. Sigui com sigui la força del voluntariat també rau en la capacitat d'adaptació de totes les persones que hi intervenen, per tant no cal patir, el voluntariat continuarà endavant i amb energia, segons han posat de manifest.