Administradors de finques demanen millores fiscals per a les comunitats

El col·legi d'administradors de finques de Girona ha fet una crida a les institucions i als grups polítics perquè s'aprovin plans d'ajuda específics que permetin afrontar a les comunitats de propietaris aquesta situació. En un comunicat, els administradors exposen que «la recuperació de l'activitat després de la paralització de diverses setmanes no podrà ser automàtica i se sap que l'anomenada "desescalada" en aquest sector s'ha d'enfrontar a nombrosos reptes».

En les actuals circumstàncies, els administradors volen deixar clara «la importància del funcionament adequat d'aquests edificis» que, majoritàriament, es destinen a habitatge i en els quals «resideix al voltant d'un 80% de la població al nostre país». A més, cremarquen que el conjunt de les comunitats de propietaris gestionen uns «recursos anuals equivalents a gairebé un 4% del PIB (gairebé 40.000 milions d'euros)».

En aquest sentit, el Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya s'ha sumat a les propostes que ha realitzat el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya (CGCAFE), dirigides al president del Govern espanyol. Pel que fa a Catalunya, les propostes «d'extraordinària utilitat per garantir la funcionalitat del conjunt dels edificis» inclouen «un ajornament de fins a un any d'aquelles obligacions fiscals que puguin correspondre a les comunitats de propietaris davant l'Agència Tributària de Catalunya». També es demana una afectació similar en les les obligacions derivades de totes les inspeccions tècniques que realitzen les comunitats de propietaris, com ara la Inspecció Tècnica d'Edifici, Informe d'Avaluació», entre d'altres.

Els administradors de finques també reclamen una pròrroga d'un any els terminis que les comunitats de propietaris disposen per celebrar juntes generals anuals en què, de manera molt transcendent, aproven els seus comptes i pressupostos. Així mateix, exposen la necessitat d'imposar un tractament fiscal específic en l'IRPF, dins el tram autonòmic propi de Catalunya, a les obres de rehabilitació, reformes i obres de manteniment que serveixin per conservar i millorar condicions d'habitabilitat dels edificis, així com les d'accessibilitat i millora de la seva eficiència energètica. En aquest sentit, apunten que caldria establir deduccions el més amplies possibles, en l'IRPF per les contribucions dels seus titulars a l'execució de les mateixes. En el comunicat, a més, indiquen que seria convenient determinar l'ampliació de l'aplicació del 10% d'IVA a tot tipus d'obres que es portin a terme als edificis residencials.



Reducció de l'IBI

Per últim, assenyalen que els ajuntaments podrien establir una reducció de l'IBI i de les taxes corresponents de recollida de residus, per ajudar als ciutadans a fer front a la situació.