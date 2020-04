El coronavirus ja ha provocat més de 500 morts a les comarques gironines

Segons dades del departament de Salut, a la regió sanitària de Girona havien mort fins al 22 d'abril un total de 502 persones per la Covid-19, 320 de les quals eren positius confirmats i 182 casos sospitosos als quals no es va practicar cap test.

D'altra banda, 507 persones segueixen ingressades en hospitals de les comarques gironines per coronavirus, sis menys que ahir. Les dades confirmen una tendència a la baixa en les hospitalitzacions, tot i el lleuger repunt que hi va haver dimarts. Des del darrer increment notable d'ingressos, que va ser el 14 d'abril, diàriament hi ha menys persones hospitalitzades per la covid-19.

En aquests gairebé 20 dies, s'ha de passat de 582 malalts ingressats als 507 actuals. D'aquests, 67 estan en estat greu, exactament la mateixa xifra que ahir. Segons les dades de Salut, continua el descens de professionals sanitaris afectats pel virus. Actualment n'hi ha 352, 37 menys en 24 hores.

Una altra dada positiva que es manté és l'augment constant d'altes hospitalàries. D'un dia per l'altre, n'han fet 39 més i l'acumulat s'eleva ja a 1.350.