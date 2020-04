Un expert del sector turístic alerta que «és perillós fer un certificat d'espais lliures de covid-19

El consultor en innovació turística Jimmy Pons ha avisat a les administracions que "és perillós" crear un certificat que garanteixi espais lliures de covid-19. Segons Pons, el certificat es pot convertir "en un bumerang que et pot explotat a la cara", ja que "no hi ha la total garantia" que la gent no es pugui contagiar d'aquest virus durant les seves vacances.

Jimmy Pons ha exposat el seu punt de vista en una taula rodona virtual organitzada per la Taula Gironina del Turisme, en què la presidenta de Girona Guide Services, Rosa Duran, expliqués que mantindran el format de visites virtuals una vegada puguin recuperar les presencials per seguir mostrant el patrimoni a tots aquells que no vinguin a Catalunya.

