La Generalitat denuncia que «alguns bancs» fan negoci aprofitant la crisi

La consellera d'Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, va denunciar ahir que «algunes entitats financeres» estan «fent negoci» amb aquesta crisi sanitària, en aplicar tipus superiors als pactats per als préstecs de l'ICO o l'ICF o bé en reclamar «refinançar» deute existent per concedir aquests préstecs.

En una trobada digital organitzada per Pimec, Chacón va fer aquesta denúncia de «pràctiques no correctes èticament» per part d'algunes entitats bancàries. Per això, la consellera va explicar que «està treballant» amb l'Agència Catalana de Consum i «fent les denúncies pertinents». La consellera va denunciar que als sol·licitants d'aquests crèdits se'ls demana molta paperassa i que obtenir un crèdit avalat per l'ICF o per l'ICO es converteix en una «carrera d'obstacle», i que s'està aplicant un interès real a aquests préstecs «no del 1,5%, sinó del 3 o del 4%», va precisar. Tot i això, fonts del Departament d'Empresa de la Generalitat van assegurar que de moment l'Agència Catalana de Consum no ha rebut cap denúncia o reclamació en aquest sentit, i han afegit que si rebessin denúncies de males praxis es derivaria el cas a l'Autoritat Catalana de la Competència.

Per la seva banda, el president de Pimec, Josep González, ha denunciat que encara costa que arribi el finançament» a pimes i als autònoms, perquè a la banca «li interessa més pactar reestructuracions que donar liquiditat». «Fer negoci en una crisi tan important com aquesta és una qüestió que ratlla l'anàlisi ètica», va comentar González, mentre que la consellera va demanar a aquesta patronal que li faci arribar proves d'aquestes pràctiques, per traslladar ràpidament les corresponents denúncies.

En la mateix trobada amb els empresaris de PIMEC, Àngels Chacón es va mostrar partidària de garantir tests serològics per la covid-19 a tots els comerciants quan s'hagi de reactivar l'activitat econòmica. Preguntada sobre aquesta possibilitat, la consellera els va fer costat, tot assegurant que «la màxima exposició de possibilitats de contagi es té al sector comerç». «És obvi que els ajuts econòmics han de ser molts més quantitativament, igual que en seguretat», va dir la consellera.

El que sí que va garantir Chacón obertament van ser les ajudes econòmiques al comerç i al turisme, tot remarcant que el Govern «haurà de refer» els pressupostos que es porten a votació aquesta setmana. Sense entrar en detall, la consellerara va assegurar que el Govern ja treballa en reformular algunes partides, tant dins el propi Departament com en converses amb altres conselleries per tenir més recursos.