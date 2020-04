El nombre de crítics a Girona baixa al nivell de fa un mes

Segons va informar el Departament de Salut, als hospitals de la Regió Sanitària de Girona hi ha 513 pacients hospitalitzats, quatre menys que dimarts. D'aquests, 67 estan greus, un més que ahir. Tot i així, no es registrava aquesta xifra des de fa gairebé un mes. D'altra banda, el nombre de professionals infectats és de 389, quatre menys que dimarts. A més, ahir es van donar 44 noves altes i ja se n'han donat un total de 1.113.

Ahir van morir 16 persones més per coronavirus a la demarcació, xifra que eleva nombre total a 502. A més, es van registrar 201 casos nous i el total s'eleva a 3.995 infectats.

A l'hospital d'Olot fins ahir hi havia divuit pacients ingressats per coronavirus i 27 professionals del centre afectats, ahir deu sanitaris es van reincorporar a la feina. A més, ahir va tenir lloc l'inici del cribratge a tots els treballadors de la Fundació mitjançant testos serològics per saber quins professionals són immunes. Paral·lelament, i des del 9 d'abril, la majoria de mostres per PCR dels professionals de la Fundació es processen als nous espais cedits per la multinacional Zoetis. Aquest acord signat amb la multinacional dedicada a la salut animal ha permès tramitar més d'un centenar d'aquestes proves per detectar la presència del virus.

La Fundació Salut Empordà va donar una nova alta i ja en sumen 113. El recompte de positius de registrats en els centres de la Fundació (l'hospital de Figueres, el centre sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS de l'Escala) ja registra 270 casos, cinc més que dimarts. Pel que fa als professionals, s'han produït 95 casos positius, 67 dels quals ja s'han pogut reincorporar a la feina.

Els Serveis Integrals del Baix Empordà no van aportar noves dades.

Quant a l'hospital de Blanes, ahir hi va haver un nou cas i actualment hi ha 17 persones ingressades amb COVID-19. Es van donar dues noves altes. D'altra banda, a l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes no hi ha cap pacient positiu per, l'únic que va donar positiu al test ha negativitzat el virus.

Finalment, l'hospital de Campdevànol acumula 101 casos diagnosticats.