Una nova crescuda dels rius torna a inundar part del Baix Empordà

Tres mesos després, l'ombra del temporal Gloria ha tornat a sobrevolar les comarques gironines. El temporal de pluja que va començar dilluns ha deixat al voltant de 200 litres per metre quadrat a localitats com Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí, i la crescuda dels rius va fer contenir la respiració al Baix Empordà, que ahir al matí va patir per si la crescuda del Ter trencava la mota i es tornaven a produir inundacions com les registrades pel Gloria. Mentrestant, arreu de la demarcació, les inundacions i esllavissades van afectar la circulació de catorze carreteres, incloses la C-31 a Ullà i la C-35 a Fogars de la Selva, que es van haver de tallar. A més, els pous de la mancomunitat d'aigua de Foixà, Parlavà, Ultramort i Rupià es van inundar i els quatre municipis es van quedar sense aigua potable. Tot i això, qui més malparat en sortirà serà el sector de l'agricultura, que sense haver-se recuperat encara del Gloria es va trobar, de nou, amb els camps danyats i inundats.

Malgrat que el temporal d'aquesta setmana ha quedat molt lluny de l'efecte devastador que va tenir el Gloria, les fortes pluges que van caure dimarts i dimecres han causat danys -i, sobretot, temor- a diversos punts de les comarques gironines. Això és el que va succeir, per exemple, a Torroella i l'Estartit, on el record de les inundacions causades arran de l'obertura de comportes del pantà de Susqueda pel Gloria els va fer patir tot el matí. Segons va explicar el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, es van produir filtracions a la mota de l'Estartit i a la depuradora de Torroella, ja que no estava acabada d'arreglar. Per això, Policia Local i Mossos van desallotjar algunes cases de la zona i van alertar la població de l'Estartit del risc d'inundacions. Finalment, però, l'aigua es va poder contenir.

A Girona, la pluja no va provocar grans destrosses, més enllà d'alguns arbres caiguts -per exemple, al passeig de Fora Muralla- i algunes esllavissades al carrer del Carme i a la pujada de Montjuïc. Tot i això, la crescuda del cabal de l'Onyar -que a les set del matí portava 468 metres cúbics per segon, quan el desbordament es produiria a partir dels 600-, va tenir l'Ajuntament amb l'ai al cor, de manera que va activar la fase d'alerta del pla d'emergències pel risc d'inundació.

La circulació viària també va ser complicada al llarg de tot el matí. L'incident més destacat a les carreteres gironines es va produir de matinada, quan els Bombers van haver de rescatar dues persones que havien quedat atrapades en els seus vehicles per la crescuda del Ter entre Verges i Ultramort. En un dels casos, el conductor estava sobre el capó, sense estar ferit però mostrant signes d'hipotèrmia lleu, i en l'altre els Bombers van haver d'utilitzar una línia de vida per accedir-hi. Una tercera persona va sortir pel seu propi peu, il·lesa.

En total, a les comarques gironines es van registrar fins a catorze trams afectats per les inundacions i esllavissades. Es van haver de tallar, doncs, la C-31 a Ullà, la N-260 a Portbou, la Gi-6321 a Albons, la Gi-682 a Sant Feliu de Guíxols, la GIV-6226 a Garrigàs, la GIP-5129 entre Vilafant i Borrassà, la GI-682 a Blanes, la GI-643 a Serra de Daró, la GI-542 a Osor i la GIP-6021 a Peralada. A més, es va haver de tallar un carril de la C-25 a Arbúcies i a la GI-682 i a la GI-681 a Tossar de Mar.

Però el sector que es veurà especialment perjudicat serà el de l'agricultura: tal com va dir Loureiro, «plou sobre mullat» i, quan el sector encara no s'havia recuperat del Gloria, ha tornat a patir nous danys. Unió de Pagesos i JARC van donar per perduda la producció de cirera primerenca a diverses comarques catalanes, tot i que a l'Alt Empordà, on anava més endarrerida, encara s'haurà d'esperar per veure'n l'afectació. De la mateixa manera, Unió de Pagesos va advertir que el temporal havia inundat camps de pomeres amb gairebé dos metres d'aigua al Baix Empordà, i va explicar que els municipis més afectats per les inundacions agràries havien estat Foixà, Verges, Ullà, la Tallada d'Empordà, Torroella de Montgrí, Gualta i Serra de Daró. El cereal i l'userda també han resultat afectats, i com a conseqüència, la sembra del blat de moro es retardarà.A les zones arrosseres de Pals i rodalies també es van inundar camps que encara no estaven sembrats.

En aquest sentit, el sindicat agrari critica l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i assegura que si hagués fet les tasques de neteja de les lleres del riu amb més celeritat, un cop passat el Gloria, probablement s'haguessin pogut evitar danys pels aiguats de les últimes hores.