Oriol Mitjà: «Trigarem molt a fer un concert amb 3.000 persones»

L'investigador Oriol Mitjà, autor de l'informe sobre desconfinament del Govern i un dels líders de l'equip d'experts que ha reclutat la Generalitat, va assegurar ahir en declaracions a Catalunya Ràdio que els catalans com a comunitat hauran de decidir si accepten un passaport immunitari o no. Sobre el pla de desconfinament dels experts, Mitjà va assegurar que «necessitem eines d'ús immediat per controlar la infecció: una, el distanciament social, i l'altra, la identificació dels casos». L'investigador considera que «a mesura que enfortim la detecció de casos, podem treure pes al confinament. Sempre que ens mantinguem a sota d'un llindar, podem anar fent desconfinament», va concretar.

En aquest sentit, l'expert va demanar que mentre no es passi a la següent fase de desconfinament «les persones vulnerables –els menors i la gent gran– puguin anar sortint d'una manera controlada». Oriol Mitjà va assegurar que en els pròxims mesos es normalitzarà la situació de l'hostaleria, «però trigarem molt a normalitzar la situació d'esdeveniments culturals amb grans aglomeracions»: «Trigarem molt a fer un concert amb 3.000 persones perquè tres casos són suficients per produir un gran brot. És un gran risc».



El passaport d'immunitat

Pel que fa a l'aplicació d'un passaport d'immunitat –una mesura que proposa la Generalitat i que consistiria a usar un document digital vinculat al carnet de vacunació que inclogui l'estat immunològic de cada persona i, segons el qual, es tindria més o menys mobilitat–Mitjà va indicar que l'acreditació s'utilitzaria especialment en grans esdeveniments.

De fet, l'epidemiòleg va reconèixer que la idea del passaport és tècnicament possible però «està verda i s'ha de madurar», ja que comporta debats ètics, com ara la privacitat i l'equitat. Segons l'expert, en altres escenaris, com en una classe universitària, es pot optar per mesures com prendre la temperatura a l'entrada.



El desconfinament total

Al seu parer, es trigarà «bastants mesos» en arribar a la cinquena fase del desconfinament, en la qual aquest expert contempla la concentració de més de trenta persones en un mateix espai, com un concert, o l'arribada massiva de turistes. Mitjà, que també ha assessorat el Govern de Canàries, va recordar que amb el nivell de transmissió del virus de l'1%, situació en la qual ens trobem ara, serien suficients tres casos positius en una concentració multitudinària per a produir un gran brot de coronavirus.