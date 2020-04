Republicans trenca la coalició de govern a tres de Calonge

La coalició entre Republicans, ERC i Avancem (amb el suport de la CUP) de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va trencar-se ahir, després que el grup de Republicans anunciés la seva marxa en un comunicat, on deixava constància que abandonava l'equip de govern liderat per l'alcalde Miquel Bell-lloch (ERC).

El representant del grup de Republicans, Norbert Botella, denuncia que han patit un «tracte deshonest»per part dels fins ara socis que ja venia de temps enrere, però que el detonant ha estat «l'episodi final» d'unes «negociacions encobertes amb un grup de l'oposició». Segons Botella, portaven com a «finalitat no confessa apartar els Republicans com a socis incòmodes». Per tot plegat, el grup ho qualifica de «menysteniment» a la seva formació, i que s'han sentit «exclosos dels òrgans de decisió».

«La nostra decisió es fonamenta en la mala gestió econòmica i de personal, l'arraconament del nostre representant, Norbert Botella, dels òrgans de decisió, la manca d'empatia i de cultura de coalició», carreguen els Republicans. A més, Botella apunta una sèrie de «prejudicis» per part dels tècnics que dificultaven la gestió, segons si provenia d'una formació o una altra, i que es creaven noves àrees en el consistori «sense criteri processal».



Gestió «nefasta» i «calamitosa»

Els Republicans van carregar de forma contundent contra la gestió econòmica i de personal feta fins ara pel govern municipal, del qual han volgut posar distància. « No compartim la gestió econòmica que ha fet aquest govern al llarg d'aquests mesos. La no aprovació d'unes ordenances fiscals noves per aquest any, l'aprovació amb retard del pressupost municipal (no es va presentar fins a finals de febrer quan al novembre ja estava a punt) o les tensions creades a l'àrea econòmica són un clar exemple d'una mala gestió econòmica», expliquen.

«No compartim tampoc la calamitosa gestió del personal que s'ha realitzat amb friccions, desconfiances, topades, que ha tingut com a conseqüència, la marxa d'un dels nostres millors tècnics», denuncien. Republicans només va obtenir un únic representant al ple, el regidor Norbert Botella, que a partir d'ara ja no formarà part del govern municipal.

A més, Republicans retreuen als seus exsocis la seva manca de «cultura de govern de coalició», i retreuen que «mai no han empatitzat amb les idees promogudes pels socis minoritaris, no ha buscat el consens ni compartir les decisions».



ERC i Avancem responen

Esquerra i Avancem van sortir a la defensa de la feina feta en els últims deu mesos de govern, i van posar de relleu les circumstàncies del temporal Gloria i la pandèmia del coronavirus, uns esdeveniments que qualifiquen de «sobrevinguts» i que han suposat «abocar-hi tots els [seus] esforços i fixar nous objectius».

«Valorem positivament la feina feta durant aquests primers mesos», van destacar. «L'equip de govern seguirà amb la mà estesa a tots els grups del consistori per seguir escoltant i treballant per arribar a acords i fer avanár el municipi amb les actuacions que necessita», sostenen.