Sánchez anticipa una desescalada «lenta» fins a finals de maig

Vint-i-quatre hores després de la rectificació de l'executiu central pel seu pas en fals en l'anunci de les mesures per propiciar la sortida de casa dels menors –que va concloure dimarts al vespre amb una compareixença in extremis del ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurant que els infants podrien sortir a passejar– el president Pedro Sánchez va comparèixer ahir en el Congrés dels diputats per aconseguir la validació de l'hemicicle en la tercera pròrroga de l'estat d'alarma. Durant la sessió, el cap del Govern va assegurar que la desescalada del confinament serà «lenta». Sánchez va situar la recuperació de la «nova normalitat» per a finals de maig, però, va alertar que l'evolució del nombre de contagis podrà forçar «passos endarrere» en el procés de desconfinament.

D'altra banda, atenent a les peticions de l'oposició, el responsable de l'executiu va explicar que es crearà una «mesa de reconstrucció» en forma de comissió en el Congrés per afrontar la crisi del coronavirus. El president vol que aquest organisme es posi en marxa «com més aviat millor» i va fer un anunci rellevant en defensar que aquest enfocament «d'unitat» en la resposta també s'estengui a les comunitats i els ajuntaments. La iniciativa pretén ficar pressió al PP, que governa en diverses autonomies (Andalusia, Madrid, Castella i Lleó, Galícia i Múrcia) i mira amb recel el que el president ha qualificat com «els nous Pactes de La Moncloa».

L'agre debat viscut en el Congrés no convida a apostar fort per un pacte de consens entre totes les forces, però l'executiu pensa que si el PSOE està disposat a signar-los en els territoris, els conservadors també haurien de fer el mateix a tot l'Estat.

«Secunda vostè una proposta de reconstrucció, on governa el PSOE i on governen altres forces polítiques? Contesti'm amb un sí o un no», li va preguntar Sánchez en la rèplica a Casado (sense obtenir resposta), durant una intervenció en la qual també va apostar per reactivar el diàleg polític amb la Generalitat.



Tercera pròrroga

«És la primera vegada que demano la pròrroga de l'estat d'alarma amb un escenari prudentment optimista, albirant com podria ser la vida una vegada superada la fase aguda de la crisi. Podem començar a dissenyar la desescalada. Hem de ser extremadament cautelosos en aquesta fase. Qualsevol optimisme ha d'anar acompanyat de la imprescindible prudència. Les regles del confinament variaran per ajustar-se als nous escenaris. La desescalada serà lenta i gradual», va dir en el seu discurs inicial el cap de l'executiu.

Davant aquests fets, el líder del PP, Pablo Casado, va respondre que la formació conservadora donarà siport a la pròrroga i va etzibar un seguit de crítiques a la gestió del govern. «No és de rebut que una nació que es respecta a si mateixa no sigui capaç ni tan sols de comptar als seus morts», va assenyalar, en referència als recents canvis metodològics a l'hora de calcular els decessos pel virus.

«Com és possible que hi hagi 700 víctimes mortals a Portugal i nosaltres en tinguem 22.000?», va qüestionar el líder conservador, abans d'argumentar que si s'haguessin pres les mesures de confinament «una setmana abans», s'haurien «evitat més del 60% dels contagis».

Casado, en qualsevol cas, no va demanar decretar l'estat d'alarma amb aquesta antelació. «No digui que han pecat de prudència, han pecat d'incompetència. Amb els nostres fills no es juga. Amb la nostra salut, tampoc», va assenyalar el líder popular durant la seva intervenció.



Xoc de competències

Les peticions de la Generalitat per obtenir competències per controlar el trencament de l'aïllament social segueixen sense obtenir resposta però van ser recollides ahir per Bildu, que durant una intervenció va insistir en què el Govern es comprometi a retornar les competències tan bon punt s'acabi l'estat d'alarma. Un punt que els socialistes no van respondre amb certesa.

D'altra banda, la consellera de la presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, va declarar ahir que «el pla de desconfinament s'aprovarà aquesta setmana en un consell executiu extraordinari. El pla està previst per a Catalunya i entenem que és el que es podrà aplicar a Catalunya perquè es permet als territoris planificar el desconfinament». Aquestes declaracions arriben després de les reiterades demandes de la Generalitat per recuperar la capacitat de gestió en el territori però sense tenir la competència per portar-ho a terme, fins que l'executiu central no digui el contrari.