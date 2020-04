Santa Coloma de Farners acumula 200 litres per m2 en quatre dies

Les localitats de la Costa han estat les que han recollit més aigua en els quatre dies de pluges continuades. Hi ha l'excepció de Santa Coloma de Farners, que amb més de 200 litres per metre quadrat va tenir el màxim d'aigua caiguda.

La pluja va tenir més efectes a la Costa perquè els rius i els torrents es van trobar amb el temporal de llevant que els va obstaculitzar dur l'aigua al mar. Així, el Ter, el Fluvià i la Tordera van amenaçar desbordar i en alguns llocs ho van fer. El cabal màxim del Ter ser de 767 m3 per segon a Colomers, a les 8 hores; de l'Onyar va ser de 469 m3 per segon, a les 7 hores; la Muga va arribar als 455 m3 per segon, a les 10 hores, i la Toredera va arribar als 281 m3 per segonm, a les 5 hores.

Després de Santa Coloma, Torroella de Montgrí va arribar als 194,8 litres m2 cosa que va fer desbordar el Ter i va obligar a desallotjar els masos de les zones inundables. Roses amb 180,2 litres m2 va patir inundacions en baixos i garatges.

Més a l'interior la quantitat d'aigua caiguda va ser inferior. A Banyoles van caure 152,4 litres per m2. La quantitat va fer que el nivell de l'aigua de l'Estany pugés uns 37 centímetres. En previsió, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, el divendres, dia 17 d'abril,havia fet obrir en part les comportes de desembassar l'aigua. El dilluns, dia 20 d'abril, les va fer obrir del tot. A més, van desguassar 5 recs de sortida natural de l'Estany a la seva màxima capacitat. Tot i això, l'Estany es va desbordar lleugerament.

La Bisbal d'Empordà va recollir 146,3 litres per m2. La pluja va ferpujar el riu Daró, que quasi sempre va sec, fins a quasi tapar els arcs del Pont Vell. En alguns llocs, es va desbordar i va entrar a la C-31 i la GIV-6321 i la GI-682. Va afectar camins i passallisos.

A la Garrotxa l'aigua va caure en molta menys quantitat. A Olot, es van registrar uns 100 litres per m2. El problema va ser que l'aigua va xopar en el terra i va provocar esllavissades en carreteres de segon ordre que connecten la comarca amb el Ripollès. Els pantans de Boadella, Sau i Susqueda van arribar al màxim i van haver de treure aigua.

Al voltant de les 14 hores va parar de ploure i el cabal dels rius va començar a baixar.