Tensió a la mota de Torroella de Mongrí per la pressió del Ter

L'augment del cabal del riu Ter va provocar, ahir a la matinada, desbordaments a l'altura de Verges, Foixà i Ultramort però la tensió es va concentrar sobretot al nucli de Torroella de Montgrí, perquè les esquerdes a la mota que va deixar el llegat del temporal Gloria podien provocar el seu trencament i repetir les inundacions del gener.

«Ara estan portant camions de terra per evitar que la mota trenqui», va explicar a Diari de Girona Imma Casamor, que viu a la zona del pas Pilla, davant del trencant per anar a la depuradora. «Hi posen terra per tapar el brut en comptes de pedres i arreglar-ho», lamenta.

Casamor ja va notificar, dimarts al matí, del risc de trencament de la mota a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), però denuncia que fins ahir mateix, quan ja estaven contra les cordes, no van començar a portar camions. Les obres per reparar les esquerdes del Gloria s'havien aturat per la pluja i havien deixat la mota amb tan sols 2 metres d'amplada, quan inicialment n'hi havia deu, explica Casamor.

«Però clar, posar-hi un pedaç ara quan fa 24 hores podien portar pedres i fer-hi una contraparet per no tenir cap mena de patiment», assenyala. Veïns de la zona es van fer les seves pròpies motes perquè no els entrés l'aigua. «Potser tindrem sort i aquest es quedarà amb una altra anècdota però estem cansats de viure amb la por al cos, d'aixecar-nos cada dues hores per anar a veure com està la mota i si hem de començar a córrer a les tres de la matinada o a les dotze del migdia», argumenta. Amb col·laboració amb el Parc Natural, es van preparar dos passadissos per tal de desviar l'aigua cap al mar i evitar, així, que arribés a inundar els carrers de l'Estartit si la mota es trencava. El president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit, Francesc Ferrer, va alertar que si la presa de Susqueda tornava a obrir les comportes com en l'anterior temporal es podia tornar a «patir» una situació similar a la de llavors.

El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro, va mostrar preocupació per la situació. «Hi ha escletxes, s'està esmunyint l'aigua per allà però no s'ha acabat de trencar. Està aguant pels pèls però està aguantant. Esperem que acabi d'aguantar», va apuntar a aquest diari. Des del Consell van comunicar que per prevenció, els cossos de seguretat havien desallotjat algunes famílies de masos que es trobaven en zones de risc. Ara bé, el periodista de Ràdio Girona Raül Muxach, veí de Sant Jordi Desvalls, alertava via Twitter que les fonts oficials «enredaven la troca» i demanava «moderació». «A Torroella NO s'està desallotjant els masos ni la mota del Ter ha petat...», va subratllar. «Una família d'un mas –com ja va fer pel Gloria– ha marxat quan la Policia Local els ha dit que la mota estava delicada», va aclarir.



A Verges, més tranquils

En canvi, a Verges la mota no va portar el patiment dels dies del temporal Gloria, on van passar nits en vetlla per si aquesta cedia i inundava les cases properes. Ara bé, el riu va tornar a desbordar-se. «S'hi ha de posar remei aviat perquè no podem aventurar-nos altra vegada contínuament amb aquests episodis meteoròlogics i tenir les motes així com estan ara», va lamentar l'alcalde, Ignasi Sabater.