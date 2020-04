Un treballador mor arrossegat pel riu Gurri a Vic i busquen una segona víctima

Ahir al matí, un patrulla de la Policia Municipal de Vic amb suport del grup de Protecció Civil d'aquesta localitat va localitzar el cadaver d'un home que havia estat arrossegat pel riu Gurri a la zona del camí Vell de Taradell. Es tracta d'un camí que uneix Vic amb un polígon industrial. La Policia ha identificat el mort com un jove treballador de l'empresa Le Porc Gourmet.

Un cop van haver trobat el cadàver, els bombers no van desmuntar l'operatiu i l'helicòpter i ahir a la tarda continua la cerca. El motiu és que a més de la documentació del treballador que ja ha aparegut mort, han trobat les d'una altra persona. Per la seva part, els Mossos investiguen si la documentació correspon a una persona desapareguda.



900 avisos

Els bombers van atendre 894 avisos en el conjunt de Catalunya relacionats amb el temporal des de l'inici de l'episodi, la mitjanit del dimarts, dia 21 d'abril.

Per Regions d'Emergències, allà on ha calgut treballar més és a la Sud, amb 320 avisos, seguida de la Nord, amb 283, i de la de Girona, amb 221. A molta distància, les de Tarragona, amb 43, Lleida, amb 12, Centre, també amb 12, i Terres de l'Ebre, amb 3. L'alerta es manté per causa de l'onatge.