Un advocat valencià demana al Suprem poder anar al seu apartament a Alp

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va dictar ahir una provisió en la qual es demana a Fiscalia i Advocacia de l'Estat que l'informin abans de resoldre la petició d'un particular, l'advocat Curro Nicolau, que demana se suspengui la vigència de l'article 7 del Reial decret d'Estat d'Alarma -que és el que limita la circulació als ciutadans- o subsidiàriament se'l reconegui de manera individual el seu dret a visitar a família i amics o acudir a la seva segona residència a la localitat gironina d'Alp.

Fonts de l'alt tribunal van explicar que s'ha establert termini de tres dies per a la presentació dels informes, que també se sol·liciten al demandant, i han de tractar sobre la jurisprudència existent sobre aquest tema, després de la qual cosa la Sala resoldrà el que consideri oportú.

En la seva demanda, l'advocat sol·licita poder reunir-se amb els seus amics i familiars a les seves cases particulars i poder anar lliurement a la seva segona residència gironina al·legant que es troba perfectament sa. Com a prova, Curro Nicolau demana a l'alt tribunal que acrediti que disposa de la citada segona residència i se certifiqui mitjançant un test, que li realitzi un «perit independent», que no està infectat pel covid-19.

En el seu recurs, el lletrat considera que una «suspensió generalitzada, universal, i permanent dels drets fonamentals consagrats en la nostra Constitució no troba cobertura jurídic-constitucional en l'estat d'alarma, que únicament consent la modulació raonada, proporcional, i limitada tant en el temps com en l'espai d'algun d'ells, i únicament en tant la mateixa sigui conseqüència ineludible de la necessitat d'assegurar l'eficàcia de les mesures que permet adoptar a l'autoritat competent».

Segons el parer d'aquest advocat, el Reial decret formalitza una autèntica suspensió de drets, «a penes matisades per la contemplació d'algunes excepcions a la seva aplicabilitat», la qual cosa al seu judici situa la disposició del Govern presidit per Pedro Sánchez, fora del marc constitucional i de l'habilitació legislativa, lesionant greument els seus drets fonamentals.

Malgrat reconèixer en el seu escrit que la pandèmia que es caracteritza per la seva enorme contagiositat, alta taxa de mortaldat i l'obligació d'adoptar mesures urgents de confinament per a evitar l'expansió del coronavirus, i davant l'alerta i bloqueig sanitari, Nicolau assenyala que la situació excedeix l'estat d'alarma i l'executiu hauria d'haver aprovat el d'excepció. Al seu judici, l'actual marc jurídic es veu desbordat pel desenvolupament normatiu posterior i per les restriccions generals de diversos drets fonamentals plasmats en la Constitució.