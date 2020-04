Alerten del perill de declarar establiments turístics lliures de COVID-19

Una setmana després que l'Agència Catalana de Turisme (ACT) anunciés que estava treballant en la creació d'un certificat per a establiments lliures de covid-19, un expert ha alertat dels riscos que pot comportar. El consultor en innovació turística Jimmy Pons ha avisat a les administracions i empresaris del sector que «és perillós» crear aquest tipus de certificat per les conseqüències que pot portar a les destinacions turístiques.«Encara no hi ha ningú que hagi demostrat que pot ser 'covid-free'», ha afegit.

Segons Pons, el certificat es pot convertir «en un bumerang que et pot explotar a la cara», ja que «no hi ha la total garantia» que la gent no es pugui contagiar d'aquest virus durant les seves vacances. Jimmy Pons ha exposat el seu punt de vista en una taula rodona virtual organitzada per la Taula Gironina del Turisme.

Pons ha plantejat que en el cas que finalment l'Agència Catalana de Turisme crees aquest certificat i un establiment l'obtingués, però hi hagués un client que es contagiés, el certificat podria convertir-se «en un bumerang» que podria «explotat a la cara». Per això el consultor ha apostat per buscar un segell que garanteixi que es treballa per minimitzar el risc de contagi, però no que és lliure.

Jimmy Pons va alertar d'aquest risc ahir dijous durant el tercer webinar organitzat per la Taula Gironina del Turisme. En aquesta ocasió, els ponents es van centrar en el turisme actiu i les repercussions que pot tenir la covid-19 en el sector.

Una de les ponents va ser la presidenta de Girona Guide Services, Rosa Duran, qui va afirmar que el confinament els ha ofert la possibilitat de reinventar-se.

Duran va explicat que el món dels guies turístics s'ha obert a les visites virtuals. «Des de casa podem explicar moltes coses i en molts idiomes diferents gràcies a les eines telemàtiques actuals», va detallar Duran.

Per això va assegurar que la crisi sanitària ha portat un canvi que es mantindrà en un futur. Per això la presidenta va afirmar que «amb covid o sense» els guies turístics «tindran un món presencial i un de virtual».

De fet, Rosa Duran va apuntar que «hi ha molta gent que no pot venir a Catalunya» i per això, els guies han d'acostar-los el patrimoni. Una de les maneres de fer-ho és a través de les visites virtuals. A més de la presidenta de Girona Guide Services, Rosa Duran, va explicar que mantindran el format de visites virtuals una vegada puguin recuperar les presencials per seguir mostrant el patrimoni a tots aquells que no vinguin a Catalunya

D'altra banda, el president de l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics, Genís Dalmau, va proposar a les administracions que busquin alternatives per fomentar el turisme. Una d'elles seria la creació dels xecs de vacances, un model que ja existeix a França. Es tracta d'una «retribució en espècies» que fa el govern francès i les grans empreses als seus treballadors. Es tracta de xecs prepagats d'entre 10 i 20 euros que posteriorment els ciutadans poden canviar en hotels, restaurants i activitats turístiques.

Els xecs tenen validesa a tot Europa, però la majoria d'establiments que ho accepten són francesos, fet que fomenta el turisme intern dins del propi país.