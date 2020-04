Banyoles L'Estany recupera la normalitat

? El temporal va deixar una mitjana de 160 litres/m2 a Banyoles que va comportar el desbordament de l'Estany. «Va sortir una mica d'aigua a la zona de la Draga, on és habitual que surti i a la gespa del Club [de Natació] també en va arribar una mica», va explicar a aquest diari l'alcalde del municipi, Miquel Noguer. Tret d'un parell d'arbres caiguts, el temporal no va comportar danys materials i no caldrà cap reparació extraordinària. Segons el mateix batlle, l'estany «tornarà a la normalitat en un parell o tres de dies», ja que ja s'havia fet la previsió d'obrir comportes dies abans i ara mateix s'està desaiguant al 100%.