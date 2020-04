De fabricar tendals, a viseres de protecció contra el coronavirus

l tancament de l'activitat econòmica i la manca de material sanitari per protegir-se del coronavirus ha propiciat que empreses d'arreu del territori canviessin temporalment d'activitat productiva per contribuir en la lluita contra la COVID-19. L'empresa Mitjavila, establerta a l'Alt Empordà des de fa 36 anys, n'és una d'elles i ara ha passat a fabricar peces d'alumini per a tendals i carpes i a produir viseres protectores.

La companyia està especialitzada en la fabricació de peces per a tendals o pèrgoles bioclimàtiques, però ara ha començat a produir viseres de plàstic de protecció facial. Els accessoris estan disponibles per a serveis de primera necessitat, com ara hospitals, cossos policials, de bombers o ajuntaments, i ja s'han distribuït 7.000 exemplars d'una producció inicial de 10.000 peces.

El grup Mitjavila, establert a Espanya, França i Portugal ha adaptat la unitat de producció de peces de plàstic que l'empresa té en aquest darrer país perquè durant l'emergència sanitària es dediqui a fabricar les viseres, per a la seva posterior distribució.

De moment, la distribució només s'ha fet a França però esperen també poder-ho ampliar a ajuntaments gironins, i amb especial atenció a l'hospital de Figueres i a administracions alt-empordanesos.

Ja n'han distribuït 1.400 exemplars a l'hospital de Perpinyà, 4.400 més a les Gendarmeries de Perpinyà, Pau, Montpeller, Bordeus, 2.000 a l'Associació de Metges i 650 al Consell General dels Alts Pirineus. Les venen a preu de cost, a 1,5 euros la unitat, i la directora general de Vendes, Maite Ruiz, assegura que no es busca fer negoci.

A l'Alt Empordà, l'empresa està ubicada a Vilamalla, on té part de la fundació, i una segona nau a Llers, amb la producció i l'emmagatzematge de l'estoc. La principal activitat de Mitjavila és l'alumini, amb el qual elaboren les peces de tendals amb la venda especialitzada en el sector professional.



Descens de comandes

El grup Mitjavila, com gran part del teixit empresarial, ha vist com el confinament afectava la seva activitat. Els encàrrecs van començar a caure des que es va decretar l'estat d'alarma el 14 de març, però amb l'enduriment de les mesures a finals de març, la producció encara es va desplomar més acusadament.

Ruiz recorda que moltes empreses espanyoles van tancar per «prevenció» i que això els va fer perdre comandes nacionals. «Les poques que tenim són internacionals i no sabem com evolucionarà; si les comandes que teníem seguiran actives o bé si les anul·laran», explica.

Amb la baixada de la producció, van poder destinar la part centrada en fondre el plàstic a la fabricació de les viseres de protecció. La companyia seguirà produint viseres i les posa a disposició de les autoritats que les requereixin per desenvolupar les tasques essencials, que poden contactar-los a través d'un correu electrònic ( nacional-es@mitjavila.com) que es manté operatiu.