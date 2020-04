Funcas preveu que l'economia no es recuperarà del tot a Espanya fins al 2023

Funcas va empitjorar ahir les seves previsions econòmiques per a l'economia espanyola com a conseqüència del coronavirus i pronostica una caiguda del PIB del 7% per aquest any, amb un atur disparat al 18,8% i que arribaria al 24,4% si es comptessin com a desocupats els treballadors afectats per ERTOs. A més, el dèficit públic espanyol superarà el 10% del PIB, amb una recaptació que podria reduir-se en 56.600 milions d'euros respecte a la de l'any passat i un augment de la despesa de 28.800 milions. Així, la necessitat de finançament de les administracions públiques podria arribar als 118.300 milions –respecte als 32.900 de l'any passat.

A partir del 2021, Funcas preveu que l'economia creixi un 5,4% del PIB, però avisa que no es recuperaran els nivells que es tenien abans del coronavirus fins al 2023. Pel que fa al dèficit, l'any que ve es reduiria fins al 6,4% però el deute se situaria en valors del 115%, vint punts més que abans de la pandèmia. Aquest any, Funcas preveu la destrucció de 900.000 llocs de feina que, sumats als afectats per ERTOs, situen la pèrdua total en 2,3 milions. L'organització, però, avisa que els números macroeconòmics d'Espanya podrien ser encara pitjors si les polítiques públiques aplicades per contenir l'impacte del coronavirus no funcionen o si s'allarga el confinament.

En aquest cas, el PIB podria caure fins a un 12,5%, amb l'atur disparat al 24%.

Els sectors més afectats per l'aturada de l'activitat econòmica seran el comerç minorista, el dels allotjaments turístics, restaurants, activitat culturals i esportives i serveis personals, que conjuntament representen un 15% del PIB. Segons les estimacions de Funcas, el sector d'allotjaments turístics i restaurants podria registrar un PIB un 20% més baix que al 2019, amb caigudes del 5% en construcció i del 4,7% a la indústria manufacturera.

D'altra banda, l'informe de Funcas també avisa que les llars «ajustaran la seva despesa en consum, tant pel confinament com per la menor renda disponible, i un augment sense precedents de l'estalvi per precaució». La inversió també caurà per la frenada de l'activitat i l'empitjorament de les expectatives de les empreses, mentre que les exportacions cauran per a caiguda dels mercats internacionals i el col·lapse «inèdit» de la indústria del turisme.