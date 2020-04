Els hospitalitzats per coronavirus a les comarques gironines baixen dels 500 per primer cop en un mes

Els hospitalitzats per coronavirus a les comarques gironines baixa dels 500 per primer cop en un mes. Segons les dades facilitades per Salut, actualment hi ha ingressats a hospitals de la demarcació un total de 478 pacients, 29 menys que ahir. És la xifra més baixa des que el Departament va començar a informar sobre el nombre d'hospitalitzacions. Va ser el 31 de març i aleshores hi havia 569 pacients ingressats per la covid-19. El pitjor moment als hospitals en relació al nombre de malalts ingressats va ser el 5 i 6 d'abril, amb 654 i 644 persones hospitalitzades. A partir del dia 10, es van reduir per sota dels 600 però no ha estat fins a aquest divendres que, per primer cop, són menys de 500 persones.

De les 478 persones ingressades en hospitals per la covid-19, 61 estan en estat greu. Són quatre menys que ahir, quan n'hi havia 67. És la xifra més baixa des del 25 de març. Aquell dia va ser quan es va registrar el primer salt en pacients en estat greu, que va continuar la tendència ascendent arribant a un pic de 108 el 3 d'abril. Des d'aleshores, s'ha anat reduint diàriament fins a arribar als 61 actuals.

Segons les dades de Salut, continua el descens de professionals sanitaris afectats pel virus. Actualment n'hi ha 328, 24 menys en 24 hores. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats. També des d'aquell moment s'ha reduït la xifra diàriament.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous, defuncions i les altes a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia. En l'actualització de dades d'ahir, el nombre de morts des de l'inici de la crisi sanitària a Girona arribava als 513. D'aquests, 328 eren positius confirmats i 185 casos sospitosos als quals no es va practicar cap test.

