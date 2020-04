Els hospitals comarcals es plantegen reprendre part de l'activitat quirúrgica

El descens de la pressió assistencial d'aquestes dues últimes setmanes ha permès que la situació als hospitals gironins s'hagi anat estabilitzant «dins de la gravetat». Concretament, als hospitals comarcals s'han reduït els ingressos de pacients amb COVID-19 i, de retruc, n'hi ha que no registren pràcticament cap mort des de fa dies. Malgrat aquesta millora –que també s'ha notat a l'hospital Trueta i el Santa Caterina–, tots els centres coincideixen en la importància de ser prudents i mantenir-se alerta per fer front a possibles rebrots.

Tot i així, la majoria de centres estan planificant una nova reortanització de les seves instal·lacions que es durà a terme a partir de la setmana que ve i n'hi ha que ja les estan aplicant. El principal objectiu és reprendre part de l'activitat quirúrgica que s'havia suspès per la crisi del coronavirus. Fins ara, majoritàriament s'estan fent intervencions d'urgència i, de cara als propers dies, es plantegen intervenir casos que «ja no es poden ajornar», sobretot en l'àmbit d'oncologia, oftalmologia i traumatologia. Un altre dels objectius és redistribuir les plantes per tal d'alliberar llits per a pacients que no tinguin COVID-19 ni que siguin sospitosos.

L'hospital d'Olot, un dels més afectats pel contagi tenint en compte el nombre d'habitants a qui presta servei, mantindrà l'UCI provisional oberta tot i que fonts del centre admeten que fa més de deu dies que no hi ha cap pacient crític. D'altra banda, fa un parell de setmanes que van tancar una de les tres unitats destinades a pacients amb COVID-19 i de moment estan treballant en futurs canvis. Per últim, darrerament estan notant un augment de pacients a Urgències «sense simptomatologia respiratòria» però la mitjana d'activitat està «molt allunyada» de quan no hi havia la crisi.

Tant a l'hospital de Figueres com el de Blanes de moment no han fet cap canvi tot i que admeten que estan planificant una nova organització que s'aplicarà a partir de la setmana que ve. A part de les intervencions d'urgència, es prioritzaran operacions «no ajornables» en algunes especialitats concretes. A l'hospital de Blanes els equips de neteja ja estan preparant els quiròfans.

Quant a l'hospital de Campdevànol, estan duent a terme una progressiva reintroducció de l'activitat. La reducció d'ingressats ha possibilitat tancar una de les dues unitats que hi ha a l'hospital per a pacients amb COVID-19. Aquests dies també s'hi ha fet neteja i desinfecció per tal de poder acollir altres pacients. La intenció és reintroduir l'activitat habitual, de forma progressiva, planificant algunes intervencions a l'àrea quirúrgica, sempre que no suposin ingrés hospitalari «per tal de no hipotecar llits».



85 parts a Palamós

El servei de ginecologia i obstetrícia de l'hospital de Palamós és un dels serveis que no ha vist interrompuda la seva assistència i per això s'ha adaptat al nou escenari. Des del diagnòstic del primer cas de COVID-19 a l'hospital s'han realitzat 85 parts. Tot i així, s'han hagut de dur a terme alguns canvis com ara fomentar les visites no presencials i el seguiment telefònic, prioritzar les altes a 24 hores del naixement del nadó i oferir vídeos tutorials de preparació al part. D'altra banda, s'han mantingut aspectes com la donació de cordó umbilical, el desig de les famílies sobre el pla del part i el seguiment del nadó.

Quant a l'estat actual de l'hospital, de moment la unitat especial per a pacients amb COVID-19 es mantindrà oberta i s'han alliberat llits per a pacients amb COVID-19 per a altres usuaris. Properament, es reprendrà part de l'activitat quirúrgica i es duran a terme endoscòpies i intervencions de l'àmbit de traumatologia, entre d'altres. Finalment, encara no s'ha notat un increment de pacients a Urgències i l'activitat és molt baixa.