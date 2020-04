Inditex transporta gratis pel Govern material valorat en 457 milions

Inditex ha transportat pel Govern material sanitari per combatre el coronavirus valorat en uns 457 milions d'euros, una iniciativa que el grup tèxtil ha dut a terme de forma gratuïta i que continuarà en les pròximes setmanes, segons han informat fonts coneixedores de l'operació.

En concret, tant l'empresa gallega com la Fundació Amancio Ortega es van posar a disposició de Govern de Pedro Sánchez a l'inici de la crisi per agilitzar les gestions de compra i transportar material sanitari com màscares i respiradors, entre altres productes, al marge de les seves compres i donancions de forma directa.

D'aquesta manera, l'executiu va signar diversos contractes amb empreses asiàtiques valorats en més de 457 milions d'euros en el moment més crític de la pandèmia i Inditex es va fer càrrec del transport a Espanya.



Els contractes

Entre els contractes que figuren en la plataforma de contractació de l'Estat figura un per un import total de 143.990.000 d'euros amb l'empresa FCS Select Products per subministrar 280 milions de màscares. El total de màscares sumnistradas setmanalment és de 70 milions d'unitats i el seu transport ha anat a càrrec d'Inditex.

A aquesta empresa se sumen altres com Hangzhou Ruining Trading, amb un contracte valorat en 31.290.000 d'euros per a la compra de màscares de protecció respiratòria FFP2; Quevedos Strategy Partners, amb un contracte valorat en 15.420.000 d'euros per a l'adquisició de 850 respiradors, o la Xina Meheco, amb un contracte de 71,3 milions d'euros per a l'adquisició de màscares de protecció respiratòria, guants de nitril i ulleres de protecció.

Al marge de la tasca de forma desinteressada per transportar el material sanitari per al Govern, Inditex i la Fundació Amancio Ortega han contribuït en la lluita contra el covid-19 amb adquisicions de forma directa i donacions.

Així, a finals de març, la Fundació Amancio Ortega havia realitzat ja compres de material sanitari per a la lluita contra el covid-19 per valor de 63 milions d'euros, segons ha informat la institució, que ha precisat que les gestions de compra continuaven en marxa amb l'objectiu de seguir incrementant el volum de material adquirit.

Des de la Fundació Amancio Ortega van ressaltar que la gestió de la compra es duu a terme gràcies a la cooperació d'Inditex i aprofitant la seva capacitat logística i operativa. Per la part específica d'Inditex, l'empresa es va comprometre a adquirir individualment i donar material per valor de 25 milions d'euros.

Tal com va avançar el president d'Inditex, Pablo Isla, l'empresa ha posat a disposició de les autoritats sanitàries i d'aquelles empreses i organismes que volen contribuir a cobrir les necessitats mèdiques, tota la seva capacitat logística i d'aprovisionament per a l'adquisició i transport d'aquest material.