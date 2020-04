Els nens podran sortir al carrer una hora al dia a partir de diumenge

Després de setmanes de queixes d'institucions, col·lectius i científics per la manca d'una franja horària que habilités la sortida dels infants durant el confinament –com ja permtien altres països com Portugal, França o Itàlia– l'executiu de Pedro Sánchez ha concretat una mica més com podrà ser aquesta passejada. Després de re-rectificar, d'anunciar un «alleujament» per als menors i convertir-lo en una sortida on només podrien acompanyar a un adult a fer encàrrecs i de rebre una tormenta de queixes i protestes per part de la societat que van propiciar una compareixença in extremis del ministre de Sanitat, Salvador Illa, ara els menors podran sortir al carrer a fer passejades però seguint unes normes.



Com seran les passejades?

Doncs bé, tot i que encara no s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i, per tant, pot ser modificat, ahir Iglesias va dir que els menors de fins a catorze anys podran sortir al carrer durant una hora, en un radi d'un quilòmetre de distància proper al domicili i en una franja horària limitada de nou del matí a nou del vespre –intentant evitar les hores punta–. Els menors de 14 anys hauran de fer aquestes passejades companyats d'un «adult responsable» que convisqui amb ells habitualment, per tant, es permetrà la sortida d'una persona que faci d'acompanyant i que no sigui el progenitor –Iglesias va explicar que aquesta figura també pot ser un germà gran–. Les sortides es podran fer fins amb tres menors a l'hora sempre que convisquin habitualment.

El Govern permetrà als nens córrer, saltar i fer exercici sempre que es respecti el distanciament social. També podran sortir amb les seves joguines però no podran usar parcs públics ni jocs infantils comunitaris. Aquells que visquin en entorns rurals podran fer passejades en els espais naturals que tinguin prop de casa, com ara els boscos o les rieres. Es prohibeix la sortida als menors que tinguin febre o símptomes i la socialització amb altres menors al carrer. Pel que fa a la franja de menors dels 14 als 18 anys, se'ls permet sortir a fer les mateixes activitats que els adults, és a dir, a fer encàrrecs de necessitat o a treballar.

Per la seva banda, el ministre Salvador Illa va explicar que la sortida al carrer dels menors s'ha de realitzar «amb la màxima prudència» i tenint en compte les tres prioritats que cal mantenir per a combatre al coronavirus: «Guardar la distància física d'un metre i mig a dos metres, rentada freqüent de mans i mantenir una higiene molt estricta en l'ús dels espais físics». També va recomanar que els menors portin mascareta, però va insistir que aquesta «no ha d'eximir de les altres tres mesures [de seguretat]».



Sortides per als sèniors

Pel que fa a una possible «relaxació» del confinament per a les persones de la tercera edat, ahir el ministre Illa va destacar que «estem treballant també perquè quan sigui possible, les mesures d'alleujament arribin també als més grans». Així ho va assegurar en la seva compareixença de la Comissió de Sanitat del Congrés, encara que va condicionar aquesta possibilitat a «quan sigui possible» i es pugui comptar amb «totes les garanties de seguretat».

Ara bé, Illa va deixar clar que primer caldrà «aconseguir millors resultats abans d'entrar en la nova fase». El ministre va insistir que «no podem, ni molt menys, baixar la guàrdia perquè no estem encara en fase de desescalada sinó que seguim amb el confinament encara que s'hagin introduït mesures d'alleujament, com les relatives als nens», va advertir Illa. En aquest sentit, dimecres el president Pedro Sánchez va anticipar que la desescalada del confinament i la tornada a la «nova normalitat» seria lenta i no es produiria fins a finals de maig.