La població gironina creix un 1,37% i arriba als 781.187 habitants

La població de les comarques gironines continua amb la seva dinàmica creixent. Segons les últimes dades del padró fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la població gironina a 1 de gener de 2020 se situava en 781.187 persones, el que suposa un creixement de l'1,37% respecte l'1 de gener de 2019. Es manté, doncs, i fins i tot s'accentua la tendència a l'alça dels darrers anys. L'any anterior, l'augment s'havia situat en un 1,22%.

El nombre d'habitants de les comarques gironines no ha deixat de créixer durant els últims cinc anys, malgrat que el creixement de la natural de la població -és a dir, la diferència entre el nombre de naixements i el de defuncions- és cada cop més reduït. De fet, l'augment ve determinat per l'arribada de població estrangera, que segueix arribant -o, si més no, regularitzant-se- malgrat que ho fa en xifres molt més baixes que durant l'època de bonança econòmica, a principis dels anys 2000. Segons les darreres dades del padró fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), corresponents a l'1 de gener de 2020, de les 781.187 persones que habiten a la demarcació, n'hi ha un 20,46% que sónde nacionalitat estrangera. En aquest cas, la xifra creix gairebé dos punts percentuals respecte l'1 de gener de 2019, quan el percentatge se situava en un 18,71%. Per països, Marroc (amb 38.887 persones), Romania (amb 14.591) i Honduras (amb 12.403) continuen essent les nacionalitats amb major presència a les comarques gironines. La proporció de població estrangera a les comarques gironines es manté per sobre la mitjana de l'estat, on se situa en un 11,4%.

En total, doncs, l'any 2015 hi havia a les comarques gironines un total de 753.054 habitants. Des de llavors, la xifra no ha deixat de créixer, tot i que a un ritme generalment lent i amb altibaixos. Així, l'any 2016 va augmentar un 0,07% respecte l'any anterior, el 2017 va créixer un 0,28%, el 2018 un 0,75% i el 2019 un 1,22%. Aquest 2020, l'augment ha estat d'un 1,37%.



Piràmide desequilibrada

Pel que fa a la piràmide d'edats, es pot comprovar com està desequilibrada, ja que els menors de 15 anys només són132.521 persones, mentre que els majors de 65 ascendeixen a 140.316. Entremig hi ha 288.002 persones que tenen entre 16 i 44 anys, i 220.348 que van dels 45 als 64 anys d'edat.

Pel que fa la distribució per sexes, en aquest cas els homes són majoritaris (al contrari del que succeïa l'any 2019), però per poca diferència. El registre de l'INE indica que en el padró a 1 de gener de 2020 hi havia 390.943 homes i 390.244 dones.

En relació al tamany dels municipis on viuen els gironins, el principal percentatge de població -un 33,23%- viu en municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants. A continuació se situa el col·lectiu que viu en localitats d'entre 10.000 i 20.000 veïns (un 17,79%), i seguidament els residents en municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants (un 11,84%). Molt a prop, amb un 11,23%, hi ha els habitants de municipis d'entre 2.000 i 5.000 habitants.