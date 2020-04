Reparteixen aigua potable als afectats pel temporal

Tres mesos després del temporal Gloria, quan començaven a aixecar cap, els pagesos han rebut altra vegada un cop baix i el temporal ha tornat a deixar els camps del Baix Empordà completament negats, on s'han vist, per exemple, inundacions de gairebé dos metres d'aigua als camps de pomeres. La zona agrària més afectada és la dels municipis de Foixà, Verges, Ullà, la Tallada d'Empordà, Torroella de Montgrí, Gualta i Serra de Daró.

«El cereal i la userda també han resultat afectats, i com a conseqüència, la sembra del blat de moro es retardarà», lamenta el sindicat d'Unió de Pagesos. A les zones arrosseres de Pals i municipis veïns del Baix Empordà també han quedat inundats els camps, que encara no estaven sembrats i s'hi havia de treballar la terra, fet que fa preveure que aquestes tasques també es retardaran. Altres cultius afectats han estat els d'horta –on han quedat «inservibles» algunes collites d'espinacs, maduixes o pèsols–, però, a més a més, les inundacions i la humitat amenacen en portar una plaga de fongs que empeny els pagesos a sulfatar les plantacions. «El míldiu ataca l'enciam, la ceba, la tomatera, la patatera... aquest fong t'obliga a solfatar ràpidament, perquè el fong és bastant ràpid», explica Joan Presas, pagès de Calonge, on els més de 200 litres/m2 caiguts des de dissabte li han fet perdre la part de la collita de maduixes. «Per sulfatar no pots utilitzar equips mecanics perquè com que el terreny està tan moll, t'enfosaries a per tot. És un suplici», afegeix.

Això ha comportat plantejar mesures dràstiques i d'urgència entre els productors de Poma Girona, com ara aplicar el tractament fitosanitari amb helicòpter. «Per primera vegada a la història, les empreses de Poma Girona hem contractat un helicòpter per fer els tractaments aeris fitosanitaris a les pomes. No se sap l'efectivitat, és un cost molt alt, però tot i així val més salvar una part de la producció», va explicar el president de Poma Girona, Llorenç Frigola. Segons va explicar a aquest diari, es preveu tractar 300 hectàrees a raó de 50 euros per hectàrea, una suma que puja als 15.000 euros. Abans del temporal ja havien patit «molta humitat als camps», fet que havia comportat una floració «no gaire bona», segons admet Frigola, i les previsions de la producció ja s'havien xifrat a la baixa. «Ja s'esperava un 20% menys de producció i ara s'ha afegit la inundació», lamenta.

Des de Poma Girona, responsabilitzen, en primer lloc, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè, «van tardar a decidir d'arreglar les motes del Ter i quan s'hi van posar ja va venir el coronavirus» i retreuen que no doni permisos per netejar rieres o gestionar els sediments dels rius. En segon lloc, insten els ajuntaments de la zona a tirar endavant la mesura d'enfonsar 1,60 metres el Daró Nou, l'evacuació del Daró cap al Ter.

Fonts del Departament d'Agricultura confirmen que estan treballant en les valoracions dels danys, tot i que no es podran tancar «fins que no baixi el nivell de l'aigua». Quan es tingui la xifra, assenyalen, podran estudiar-ne els possibles ajuts.



Sense aigua potable

La pluja va inundar dimecres el pou d'abastament de la Mancomunitat d'aigua de Foixà, Parlavà, Ultramort i Rupià i els veïns dels quatre municipis van quedar-se sense aigua potable. L'empresa encarregada del manteniment, Sorea, no té cap previsió de quan tornarà a estar operatiu i per això ahir els voluntaris de Creu Roja van repartir 3.000 ampolles d'aigua –4.500 litres– per als 1.260 habitants que hi ha entre els quatre municipis. Avui es preveu una altra distribució de 4.500 litres per reforçar les previsions de cara al cap de setmana. Per la seva banda, el Bonpreu de la Bisbal d'Empordà també va donar 260 ampolles d'aigua als veïns afectats.

En canvi, aquest cop el temporal no ha inundat la planta potabilitzadora de Torroella de Montgrí i ha seguit funcionant, a diferència del temporal Gloria.