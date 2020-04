Republicans desautoritza el regidor que ha trencat el pacte a Calonge

El president de Republicans de Calonge i Sant Antoni, Sergi Abad, va desmentir ahir que la sortida de l'equip de govern anunciat pel regidor Norbert Botella (fins ara l'únic de Republicans al ple) fos en nom del partit.

Segons va explicar el president a Diari de Girona, Botella va ser expulsat de la formació el passat mes de febrer per via disciplinària i les seves actuacions des de llavors són a títol personal. «Òbviament no pot tenir la representativitat dels Republicans. Vaig haver de presentar una instància al març perquè fos declarat no adscrit, però amb l'estat d'alarma van quedar bloquejats tots els terminis, quan això s'aixequi l'hauran de declarar com a no adscrit», va puntualitzar Abad.

Per tant, Botella deixa el govern municipal a títol personal i deixa sense representació a Republicans. Els dos grups que queden ara, ERC –que té l'alcaldia- i Avancem, s'han repartit les competències que fins aquest dimecres portava Botella. Així, la primera tinenta d'alcalde, Elisenda Pérez, passa a portar ara Medi Ambient (l'altra àrea que tenia delegada Botella). La reorganització també implica altres canvis dins el govern. Així, Pérez deixa de dur la regidoria d'Igualtat, que passa a ser competència de Carla Rebull (ERC). I al seu torn, Rebull cedeix la regidoria de Comerç al seu company republicà Salvador Miquel. L'equip de govern de Calonge i Sant Antoni ja s'ha reorganitzat després que el regidor de Republicans l'abandonés, accentuant-ne la minoria. Perquè, de moment, es queda amb set regidors dels disset que té el ple (els que sumen ERC i Avancem).

Els mitjans de comunicació van rebre dimecres un comunicat en nom del grup de Republicans on s'anunciava que abandonava el govern municipal, una coalició fins ara formada a tres bandes, amb Republicans, ERC i Avancem, a més del suport extern de la CUP. Argumentava la seva sortida ciés «inestabilitat, ineficàcia i desconfiança constatada», i denunciava un «menysteniment» cap a la seva formació, així com haver «exclòs» al seu representant, Norbert Botella, que també va fer declaracions a aquest diari per titllar de «calamitosa» i «nefasta» la gestió econòmica i de personal de l'equip liderat per l'alcalde Miquel Bell-lloch (ERC).

Tot un seguit de denúncies i crítiques que, segons el comunicat s'havien decidit de forma assembleària però que el president del partit titlla de ser «completament fals» i que els ha «deixat de pedra». el partit de Republicans. «Una de les coses que és absolutament inexplicable és que digui que ha pres la decisió de forma assembleària. No hi ha l'estructura per fer una assemblea de manera telemàtica i si hi fos, no consta als estatuts del partit», argumenta.