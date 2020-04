La xifra de morts per coronavirus a Girona ja supera el mig miler

Segons dades del Departament de Salut, a la Regió Sanitària de Girona havien mort fins al 22 d'abril un total de 502 persones per la COVID-19, 320 de les quals eren positius confirmats i 182 casos sospitosos als quals no es va practicar cap test. D'altra banda, 507 persones segueixen ingressades en hospitals de les comarques gironines per coronavirus, sis menys que dimecres. Les dades confirmen una tendència a la baixa en les hospitalitzacions, tot i el lleuger repunt que hi va haver dimarts. Des del darrer increment notable d'ingressos, que va ser el 14 d'abril, diàriament hi ha menys persones hospitalitzades per la COVID-19.

En aquests gairebé 20 dies, s'ha de passat de 582 malalts ingressats als 507 actuals. D'aquests, 67 estan en estat greu, exactament la mateixa xifra que ahir. Segons les dades de Salut, continua el descens de professionals sanitaris afectats pel virus. Actualment n'hi ha 352, 37 menys en 24 hores.

Una altra dada positiva que es manté és l'augment constant d'altes hospitalàries. D'un dia per l'altre, n'han fet 39 més i l'acumulat s'eleva ja a 1.350.

Quant als hospitals comarcals, a l'hospital d'Olot fins ahir hi havia divuit pacients ingressats per coronavirus i 27 professionals del centre afectats. Les dades són les mateixes que dimecres.

La Fundació Salut Empordà ahir va registrar els mateixos positius que dimecres, 270 en total. Ahir hi va haver tres altes hospitalàries (116 acumulades) i cap defunció (20 acumulades). Pel que fa als professionals, s'han produït 95 casos positius, 70 dels quals ja s'han pogut reincorporar a la feina.



Un mort més a Palafrugell

La mort d'un pacient al sociosanitari de Palafrugell eleva el total de defuncions per coronavirus al centre a 22. Segons la darrera actualització del balanç de la pandèmia que han fet els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), el brot al centre Palafrugell Gent Gran afecta 48 persones, dues menys que en l'últim còmput del 21 d'abril. A més, hi ha una persona ingressada pendent de resultats –dues menys que dimarts. Dimarts van comunicar les primeres altes donades: quatre. El darrer balanç indica que ja n'han fet una més, arribant als cinc pacients. La segona planta del centre es va convertir en un espai d'ingrés de pacients amb COVID-19 o sospitosos de tenir el virus i que tenen necessitats sociosanitàries.

Segons l'actualització d'ahir el total de casos de coronavirus diagnosticats pel SSIBE des de l'arribada de la pandèmia –que inclou pacients ingressats a l'hospital de Palamós i a altres centres assistencials i residències, pacients a domicili, professionals i víctimes mortals– és ja de 407, disset més que el dia 21.

D'aquests, a l'hospital n'hi ha 15 d'ingressats, 18 més pendents de resultats i 93 persones que han rebut l'alta des del 13 de març. Des de l'inici de la crisi sanitària han mort setze persones en aquest centre hospitalari, quatre defuncions des de dimarts.

Quant a l'hospital de Blanes, fins dimecres hi havia 17 persones ingressades amb COVID-19. Es van donar dues noves altes. D'altra banda, a l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes no hi ha cap pacient positiu per, l'únic que va donar positiu al test ha negativitzat el virus. Ahir no van publicar noves dades.

Finalment, l'hospital de Campdevànol acumula 101 casos diagnosticats i 8 defuncions, no hi ha novetats respecte a dimecres.



Estudi no apte a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que Catalunya col·laborarà amb les 9.300 proves de l'estudi de seroprevalença que impulsen el Ministeri de Sanitat i l'Institut de Salut Carlos III, tot i que «no servirà» en la presa de decisions per al desconfinament a Catalunya. Vergés va considerar que aquests resultats «no serviran» per prendre decisions per al desconfinament a Catalunya ja que el Ministeri ha organitzat la mostra per províncies quan la sanitat catalana ho fa per regions sanitàries.

D'altra banda, a les unitats de cures intensives dels hospitals catalans estan ingressades 977 persones malaltes de la COVID-19, una xifra de menys de mil malalts que no es registrava des de finals de març, va informar la consellera de Salut, Alba Vergés.

Aquests 977 malalts suposen el 66% d'ocupació de llits de crítics existents actualment i un 167% de la capacitat d'abans de la pandèmia, ha indicat la consellera.

A Catalunya fins dimecres a la nit van morir 210 persones als hospitals, un repunt respecte a dimarts, quan les morts van ser 176. Amb aquests, el total de defuncions per coronavirus als centres hospitalaris és de 5.290. Segons les dades de la Conselleria de Salut, des de l'inici de l'epidèmia, a Catalunya s'han registrat 45.875 positius. A més a més, hi ha 82.523 persones amb símptomes.



Augment de morts a Espanya

Els casos de COVID-19 a Espanya s'eleven a 213.024, fet que suposa 4.635 més que dimecres. Un total de 22.157 persones han mort mentre 89.250 ja s'han recuperat –3.335 donats d'alta ahir.