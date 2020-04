90 estudiants de Wuhan, confinats en una casa de colònies de la Garrotxa

90 joves xinesos i 10 educadors estan confinats en una casa de colònies de la Garrotxa en no poder tornar a casa. Els nois, que tenen entre 12 i 18 anys, estan escolaritzats a Catalunya en un programa esportiu de futbol que els permet estudiar i formar-se des del setembre fins al juny. Es dona el cas que provenen de Wuhan, on va començar la pandèmia. Des que van arribar les primeres notícies, l'empresa que s'encarrega de la gestió del projecte ha vetllat per la seguretat dels menors en coordinació amb la DGAIA de la Generalitat. Una setmana abans de l'estat d'alarma, es va decidir moure'ls de les residències de Barcelona on estaven fins a la Garrotxa. Ja han passat més de 40 dies i segueixen sense símptomes.

La majoria dels nois són menors d'edat i estan acompanyats d'una desena de treballadors de Nama Sports, l'empresa que s'encarrega d'acompanyar i fer el seguiment dels joves en el programa esportiu privat xinès. Els nois estudien a escoles catalanes i practiquen el futbol durant tot el curs escolar.

Van arribar a Catalunya l'1 de setembre i es queden fins al 30 de juny. En el seu cas, la crisi de la covid-19 els ha afectat de ple donat que són de Wuhan, la ciutat xinesa on va començar la pandèmia mundial. "La preocupació dels pares era màxima; quan aquí encara es deia que era una grip i que no passaria res ells ho han viscut amb situacions molt extremes a casa", detalla el director general.

Davant el nerviosisme dels pares perquè els joves convivien amb altres estudiants que "entraven i sortien" de les residències, es va decidir agrupar-los tots en un sol lloc per tenir un "control total" de les condicions del confinament. Les mesures de seguretat són "màximes", segons el director general, i s'evita en tot moment el contacte amb els treballadors de la casa de colònies.

La finca on estan té més d'un centenar d'hectàrees en un entorn natural i aïllat, i disposa d'instal·lacions esportives donat que al llarg de l'any s'hi fan estades i colònies. Les restriccions de la covid-19, però, no permeten que facin esport. "Hem de minimitzar els riscos", afirma Córdoba, que afegeix que han d'evitar haver de treure els nens del recinte durant aquests dies.

Incertesa pel que passarà en els pròxims mesos

Com que des que van marxar de Barcelona continuen sense presentar símptomes, no se'ls ha fet cap test de la covid-19. La previsió de l'empresa és esperar que passin els dies i que tot es normalitzi. Tot i això es viu amb incertesa perquè hi ha aspectes que caldrà resoldre, com ara si els joves podran finalment tornar a casa (actualment no hi ha vols regulars amb la Xina) i potser caldrà allargar el visat que finalitza el 31 de juny. "Són menors i no tenen a on anar; ara mateix és el lloc més segur on poden estar", afegeix Córdoba. L'empresa està en contacte permanent amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que supervisa els passos que fan.

Malgrat les restriccions, els joves parlen diàriament amb les families, han entès molt bé la situació i "estan posant les coses fàcils" als monitors, que han de gestionar el dia a dia d'un grup nombrós d'adolescents. Segons el responsable de Nama Sports, els que ho porten pitjor són els pares, que estan a 12.000 quilòmetres de distància i amb els fills a "un país que surt a les notícies i no per coses positives".

Per la seva banda, el responsable de la casa de colònies (el Bisbat és el propietari de tota la finca on també hi ha una església) admet que ha sigut una oportunitat poder acollir els joves i monitors durant tots aquests dies dins del "desastre" econòmic de la covid-19. Explica que en una dia normal tindrien 600 nens i que han hagut de fer un ERTO al no poder fer colònies ni estades.

Des de l'Ajuntament de Sant Ferriol asseguren que estan al cas de la situació perquè el mateix responsable els ho va explicar des d'un primer moment. Ara bé, el seu alcalde, Albert Fàbrega, lamenta que en un cas així no s'informi per la via administrativa perquè entenen que els consistoris han de conèixer aquestes situacions. Per sort, afegeix el batlle, el privat els va informar perquè en tinguessin coneixement.