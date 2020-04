Comunicació en època de ramadà

En català, àrab i amazic. Així ha estat el comunicat que l'Ajuntament de Roses va difondre ahir divendres a través dels diferents canals i xarxes socials del consistori per informar la comunitat musulmana sobre les prohibicions i recomanacions durant la celebració del mes de ramadà. Tot un seguit d'indicacions amb l'ànim de sensibilitzar per celebrar aquests dies de confinament a casa.

A simple vista sembla un missatge sense cap més importància, però personalment em va deixar un regust amarg que em porta a reflexionar sobre quina és la política comunicativa o motivació de la Regidoria de Seguretat Ciutadana per emetre un missatge d'aquestes característiques quan l'actitud i comportament de pràcticament tots els rosincs i rosinques, inclosos els de religió musulmana, és exemplar i cívic i tothom segueix les normes que les autoritats van emetent. Un fet curiós, tenint en compte que no s'ha emès cap comunicat especial en el marc de les celebracions culturals i religioses que s'han anul·lat a causa de la crisi del coronavirus els últims dies i setmanes. Genera una sensació innecessària d'incompliment de les normes que no és real.

Cal treballar des d'una òptica comunicativa que sigui comunitària i d'escolta activa. Interlocutant amb les entitats, informant, generant espais virtuals de reflexió i publicant recomanacions que no acabin perpetrant una discriminació involuntària. El Ramadà és una gran oportunitat per generar vincles i diàleg intercultural. La comunicació institucional ha de defugir de paternalismes i treballar des de l'empatia i la sensibilització compartida. Mai des de pressupòsits que no tenen sosteniment fàctic, tot i la voluntat de prevenció.

Són dies d'introspecció, pau, recolliment, però a la vegada de civisme i respecte. A Roses s'ha viscut la crisi del covid-19 des de la col·laboració i la solidaritat, i s'ha posat de manifest que units i treballant en cooperació ens en sortirem reforçats, amb responsabilitat i conscients que els gestos de pocs poden influir en molts.

Aprofito aquestes breus línies per agrair la feina incansable que fan des del personal sanitari fins a la Policia Local, dependents/es de supermercat, farmàcies, servei de neteja, distribució de missatgeria... i una llarga llista de professionals que sense el seu compromís i servei públic, posant-se en risc en moltes ocasions, no seria possible sortir d'aquesta crisi. Gràcies per ser-hi, junts i juntes ho aconseguirem.