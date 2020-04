Les comunitats de propietaris reclamen «concreció» al Govern

El Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya ha remès una carta al Ministeri de Drets Socials sol·licitant una normativa única pel que fa a les sortides que els infants puguin fer en els espais comunitaris de les finques. En un comunicat, critiquen l'actitud del Govern que inicialment els hi encomanava a ells establir una regulació: «S'han posposat les reunions de juntes de propietaris, per la qual cosa no és possible acordar cap sistema sobre com i quan poden els menors utilitzar els elements comuns de les comunitats de propietaris», indiquen en la missiva. D'altra banda, insisteixen que una qüestió com aquesta «no pot quedar a l'arbitri de la decisió de cadascuna de les comunitats, els acords dels quals serien dispars i es prendrien en funció d'elements subjectius dels propietaris, sense cap rigor científic. Per la qual cosa, aquestes decisions haurien de venir marcades i establertes per autoritats sanitàries i ser d'obligat compliment».

Tot i que de moment el Govern no ha elaborat cap normativa al respecte, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que els menors de fins 14 anys podran baixar a les zones comunes de les comunitats de veïns a partir d'aquest diumenge 26 d'abril, però sense coincidir amb altres nens a les zones de joc d'aquestes urbanitzacions, sense estar-hi més d'una hora i sempre acompanyats d'un adult, és a dir, respectant les mateixes mesures establertes per als passejos pel carrer. «Els espais comuns de veïns són espais privats, objecte de regulació comunitària. El Govern especificarà uns criteris però seran els mateixos que per als espais públics», va precisar Illa ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari.



Desconfinament «poc precís»

L'epidemiòleg Oriol Mitjà considera que la proposta de l'Estat per a la sortida de nens «no és la més precisa» i alerta que l'àmplia franja horària –que permet als nens sortir de 9 a 21 hores– pot generar situacions «perilloses». En una entrevista feta ahir a Ràdio 4, Mitjà va avalar que nens i adolescents surtin a estones però va assegurar que li fa «por» que diumenge «a l'hora del vermut tothom surti a fer el passeig». Per això va defensar la seva proposta de franges horàries per edats i va alertar que a Catalunya la situació és «una mica pitjor» que a la resta de l'Estat i s'haurà de ser «més previnguts».

D'altra banda, també va considerar que a l'estiu no es podran fer vacances com s'han entès fins ara i que hi ha un risc d'un rebrot si es relaxa massa ràpid el confinament. Sobre l'estiu, va explicar que «hi haurà restriccions», tot i que va apuntar que a la platja sí que s'hi podrà anar però seguint mesures, com podria ser la sectorització per franges horàries. L'epidemiòleg va puntualitzar que això caldrà valorar-ho en un mes però va augurar que «no serà una situació totalment normalitzada». De fet, va assegurar que si es mantenen les dificultats per mantenir la transmissibilitat per sota d'1, «és possible un rebrot en ple estiu». Per això, va fer una crida a la prudència per no perdre el control de l'epidèmia.

Mitjà va assegurar que aquests rebrots són molt típics en aquest tipus de pandèmies. L'epidemiòleg va explicar que la solució per tornar a la normalitat passa per trobar la vacuna contra el coronavirus, però va afirmar que això pot trigar «un any o més». Pel que fa a l'estudi sobre l'hidroxicloroquina que ha liderat, va reconèixer que encara poden trigar dues setmanes més a tenir resultats.



La rectificació

La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, va reconèixer –en relació amb la rectificació de l'executiu perquè els més petits puguin sortir a passejar– que «un no sempre fa les coses tan bé com voldria fer-les i que en aquestes circumstàncies el més important és rectificar». En una entrevista a la cadena SER, no va voler explicar si aquesta qüestió es va tractar o no en el Consell de Ministres de dimarts, pel «compromís ètic» que tenen tots els ministres de no desvelar-ne les deliberacions. Tot i això, va afegir que el que més importa és «donar claredat als termes» en els quals els infants podran sortir de casa amb la família «a poc a poc, amb precaució»: «Em quedo amb el fet que hi ha hagut una rectificació i això va a favor dels nens i els seus pares».