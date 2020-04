Creen una guia municipal amb una cinquantena de recursos i cursos per trobar feina a Girona

El Servei Municipal d'Ocupació (SMO) de Girona ha reunit en un únic document una cinquantena de recursos i cursos gratuïts que hi ha a internet per ajudar aquelles persones que han perdut la seva feina i es troben en situació d'atur. A la guia es poden trobar cursos sobre idiomes, eines digitals i competències tècniques i també aquelles universitats que ofereixen programes educatius en línia. El document porta per títol «Guia de recursos de formació en línia gratuïta 2020» i es pot trobar al web municipal sobre el coronavirus.

L'objectiu d'aquest recurs és millorar l'ocupabilitat de les persones de la ciutat en una època de crisi com l'actual i facilitar-los l'accés a material formatiu perquè puguin adquirir o potenciar coneixements en diversos àmbits. El document recull un total de 56 recursos, dividits en temàtiques i amb un petit resum sobre què ofereixen, així com l'enllaç per accedir-hi.

D'altra banda, l'Ajuntament allargarà fins a finals d'any el termini per renovar les targetes del bus urbà i les autoritzacions sobre mobilitat caducades durant l'estat d'alarma. Es tracta d'aquells permisos que han quedat obsolets i que no es poden renovar perquè s'ha de fer de forma presencial o requereixen un distintiu físic. Amb aquest acord, la ciutadania tindrà temps fins a finals d'any per renovar l'autorització per accedir i circular en vehicle pel Barri Vell o per estacionar-hi; l'autorització d'ús de la zona verda en aquells casos que l'Ajuntament no detecta automàticament; i les targetes del bus urbà bonificades (Bus 18, Bus 25, Bus social, Bus 65 i Bus 70). L'objectiu és no saturar l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre.