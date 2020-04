El Govern confirma que es passarà de curs sense tenir en compte els suspensos

Els estudiants de Primària, Secundària, Batxillerat i de Formació Professional podran promocionar i titular aquest curs, de manera excepcional, sense tenir en compte el nombre d'assignatures suspeses, tal com confirma una ordre del Ministeri d'Educació i Formació Professional que s'ha publicat aquest divendres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El curs acabarà al juny i, si no hi ha canvis, de moment no serà presencial.

L'ordre, que recull l'acord que van assolir el ministeri que dirigeix Isabel Celaá i les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Educació del 15 d'abril, estableix que repetir curs ha de ser «molt excepcional» per evitar que la pandèmia, que ha provocat la suspensió les classes presencials des del 16 de març, pugui perjudicar els alumnes que han hagut de seguir l'ensenyament a distància.



Flexibilització

En aquest sentit, l'ordre ministerial que signa Celaá, que entra en vigor aquest dissabte, permet a les comunitats autònomes competents «flexibilitzar» els criteris d'avaluació, promoció i titulació «sense tenir en compte limitacions que afectin el nombre d'àrees pendents».

La «flexibilitat» també s'aplicarà en la Formació Professional Bàsica per aconseguir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, i en el cas dels títols de grau mitjà i grau superior de Formació Professional, l'ordre estableix que s'atenguin «a principis generals d'adquisició de la competència general del títol i no de la superació de la totalitat dels mòduls formatius».

El Ministeri d'Educació admet que cinc comunitats (Andalusia, Castella i Lleó, País Basc, Madrid i Múrcia) han mostrat «disconformitat» amb l'acord. En el cas del País Basc, perquè considera que envaeix les seves competències i les quatre restants, on governen el Partit Popular i Ciutadans, reclamen a Celaá que fixi un criteri comú a tot Espanya per promocionar i titular aquest curs.



Crítiques

Els sindicats docents ANPE i CSIF han qüestionat la legalitat de mesura que permet aquest curs promocionar i titular, de forma excepcional, sense tenir en compte el nombre d'assignatures suspeses.