Guia pràctica per sortir amb els nens al carrer

A partir d'aquest diumenge tots els menors fins a catorze anys podran sortir de casa i trencar el confinament durant una hora per anar al carrer a passejar acompanyats d'un adult.

Per on es podrà passejar?



Segons l'anunci del ministre, Pablo Iglesias, les passejades es podran fer arreu de la via pública, tot i que no es podrà accedir als parcs infantils. L'executiu va recomanar a aquelles famílies que visquin en grans ciutats que evitin sortir en hores punta per evitar possibles aglomeracions. D'altra banda, els que visquin en un entorn rural podran anar al bosc o al camp a fer la passejada.

Com puc calcular la distància permesa?



El Govern va anunciar dijous que els infants podran sortir a córrer, saltar i passejar acompanyats d'un adult i fent un radi màxim d'un quilòmetre de distància en un entorn proper al domicili. Tot i que la mesura és orientativa, per als que vulguin ser més precisos, eines com Google Maps o Calc Maps, permeten calcular distàncies fàcilment gràcies a les seves aplicacions.

La mascareta és obligatòria?



No. A l'espera de la publicació oficial del Butlletí de l'Estat que detalli concretament el marc de normes, de moment el Govern ha parlat d'ús recomanable però no de caràcter obligatori. Per tant, en principi els infants podrien sortir sense mascareta. Tot i això, cal tenir en compte que l'Associació Espanyola de Pediatria sí que en demana l'ús i explica que es poden adquirir mascaretes infantils a les farmàcies.



poden anar amb bicicleta o patinet?



Sí. Les mesures contemplen que els nens puguin anar amb bicicleta o patinet, tot i que es demana prudència per no allunyar-se de l'adult responsable que fa d'acompanyant. D'altra banda, tampoc és recomanable entrar els patinets i les bicis dins de casa, i si s'ha de fer, és adient netejar els espais de contacte, com manilles o seient. Els experts recomanen, en la mesura del possible, deixar els vehicles a l'entrada o fora dels habitatges.

Poden anar agafats de la mà?



Sí, cap norma ho impedeix. De fet, es recomana que sigui així en els casos dels infants més petits. Pel que fa als adults que surtin amb tres infants, l'Associació Espanyola de Pediatria recomana mantenir les distàncies de seguretat sempre que sigui possible i rentar les mans als nens abans i després de la passejada amb aigua calenta i sabó. En aquest cas, l'ús de guants tampoc és obligatori.

Es poden emportar una pilota?



Sí. Cap normativa impedeix l'ús de joguines o pilotes, tot i que alguns experts s'han mostrat reticents al seu ús, ja que sovint és difícil controlar que després de jugar els nens no es toquin la cara. En cas d'usar-ne, recomanen netejar-les amb una solució d'aigua i lleixiu o alcohol.



Poden seure en bancs públics?



En principi no es pot usar el mobiliari urbà. És a dir, bancs públics, fonts d'aigua, parcs infantils, etcètera. Cap normativa parla de seure a la gespa o fer passejades en parcs comunitaris, tot i que els experts no ho recomanen, argumentant que són espais freqüentats per animals.

Poden berenar o esmorzar al carrer?



A hores d'ara no hi ha cap normativa que ho reguli. Tot i això, altre cop, l'Associació Espanyola de Pediatria recomana que els nens no mengin al carrer per evitar, per exemple, casos en què el menjar pugui caure a terra i els nens el puguin recollir.

Cal mantenir la distància de seguretat?



Sí. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va destacar precisament que cal mantenir les mesures de prevenció aplicades fins ara (rentar-se freqüentment les mans i evitar tocar-se els ulls o la cara), usar la lògica i, evidentment, mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig de distància amb altres persones. En el cas dels més petits no cal aplicar la distància i podran anar agafats de la mà sempre que es reforci la neteja en les mans abans i després de fer la sortida al carrer.

Què he de fer si em trobo amb algú?



No s'ha especificat. De moment no s'ha concretat una norma que reguli com s'ha d'actuar en cas de trobar coneguts al carrer. El Govern senzillament ha parlat de «sentit comú» i de mantenir la distància de seguretat. En aquest cas, el pla de desconfinament d'infants i adolescents que ha elaborat el Departament de Salut de la Generalitat –que no té competències per ser aplicat– sí que contempla aquest aspecte i concreta que «es permeten trobades casuals de dues unitats familiars mantenint una distància de seguretat de dos metres i amb una durada màxima de deu minuts». En qualsevol cas, les trobades organitzades estan prohibides, així com el contacte físic: petons, abraçades, etcètera.