L'atenció primària fa més de 1.300 proves a usuaris de geriàtrics

Professionals assistencials d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària estan assumint l'atenció a la salut d'una població de 5.918 persones que viuen en 97 residències de gent gran, atenció a la infància i l'adolescència, i salut mental públiques i privades repartides arreu de la Regió Sanitària. Aquesta actuació directe a les residències s'està duent a terme des de mitjans de març, quan es va començar a detectar que hi havia baixes entre els professionals dels centres i que requeria una col·laboració dels professionals sanitaris.

Fins ara s'han realitzat fins a 8.050 visites presencials, de les quals 5.284 han estat realitzades per part de metges i infermeres. La resta es tracta visites d'altres col·lectius i realitzacions de proves, com ara les PCR per a la detecció del COVID-19, de les quals fins ara se n'han fet més de 1.300 i s'estima que demà s'hauran superat les 1.800. També s'han fet 6.096 visites no presencials –telefòniques o telemàtiques– per al seguiment dels usuaris. A part de l'atenció als usuaris, també s'han començat a fer testos ràpids serològics de cribratge als treballadors de les residències, amb els testos adquirits per la Diputació de Girona.

El seguiment de l'evolució dels casos que van sortint es fa, ja des de l'inici de la pandèmia, a partir del comitè de seguiment del Covid format pel CatSalut, el Departament de Treball, Acció Social i Famílies (TASF), Vigilància Epidemiològica i la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS a Girona i de l'IAS Girona, en tant que principals proveïdors d'aquest àmbit a la Regió Sanitària. La informació dels casos nous l'aporta TASF a partir de trucades que es realitzen a tots els centres residencials, durant les quals es reporten les incidències en usuaris i professionals de tots els centres residencials, així com altres problemàtiques que poden anar sorgint.

Des de la Direcció d'Atenció Primària de Girona ja hi havia, amb anterioritat a la pandèmia del covid19, una relació col·laborativa tant amb TASF, com amb les pròpies residències, gràcies a la feina duta a terme en els darrers anys. Així, teníem un coneixement previ de l'entorn de benestar social, de les residències, dels seus gestors, dels seus professionals i fins i tot en moltes d'elles ja tenien instal·lat el programa d'història clínica de l'atenció primària, ECAP, i el metge/essa de la residència ja és un professional de l'equip d'atenció primària.

Així, els equips directius dels equips d'atenció primària han fet reunions de coordinació amb els responsables dels centres, visites a les instal·lacions i han establert circuits de treball. Alhora han designat professionals mèdics i d'infermeria, dins de cada equip, responsables de l'atenció directa.



Comissió de seguiment

D'altra banda, el regidor de Palafrugell en Comú Podem, Alfons Rius, ha registrat una moció per tal d'aclarir la situació real a una de les dues residències geriàtriques locals, Palafrugell Gent Gran, –competència dels Serveis Integrals del Baix Empordà– afectada greument per COVID-19 i on fins al moment s'han produït 22 defuncions, mentre 48 residents han donat positiu al test.

La moció d'En Comú Podem proposa que el Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran es constitueixi en comissió d'investigació «per recollir tota la informació existent que permeti aclarir com s'ha desenvolupat i tractat el brot a la residència, arribar a conclusions i emetre recomanacions». D'aquesta manera el patronat «podrà demanar als organismes adients i als responsables de la gestió tota la informació necessària per arribar a les conclusions que permetin un coneixement del que ha passat». Així mateix, «podrà sol·licitar la declaració de persones que es consideri que poden aportar dades al coneixement de l'evolució de la situació».

Pels Comuns de Palafrugell aquesta comissió d'investigació hauria de començar «les seves tasques en data indeterminada, quan la situació sanitària s'hagi normalitzat i ho faci possible, i en tot cas quan l'estat d'alarma ja no sigui vigent».

En Comú Podem considera que el de les residències de gent gran és «un problema general amb manifestacions desiguals que creiem que ens obliga a saber, entre tots, què ha passat en un sector tan sensible».