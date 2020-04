L'Audiència Nacional declara nul l'ERO de Ryanair a Girona

L'Audiència Nacional ha declarat nul l'ERO de Ryanair que afectava 224 treballadors de les bases de Girona, Tenerife, Lanzarote i Gran Canària, segons han informat els sindicats demandants. En total, a Girona van acomiadar 13 treballadors, i a la resta se'ls va exigir firmar un canvi en les condicions de feina per fer-los contractes fixos discontinus.

En una sentència, el tribunal obliga l'aerolínia a readmetre els acomiadats amb les mateixes condicions de feina que tenien abans de l'ERO i a pagar-los els salaris que no han cobrat des dels acomiadaments.

La decisió del tribunal ha arribat després d'una demanda dels sindicats USO, SICTPLA i SEPLA.

La vista pel judici es va celebrar el 10 de març, i ja llavors els sindicats es van mostrar satisfets amb el resultat perquè consideraven que s'havien «demostrat tots els incompliments de Ryanair».

Ryanair té ara un període de cinc dies per pagar els salaris corresponents a tots els treballadors afectats per l'ERO a l'Estat espanyol i reincorporar-los a la plantilla. Una vegada tornin a ser donats d'alta de l'empresa, l'aerolínia haurà de tramitar els papers perquè aquests s'acullin a l'ERTO que s'ha aplicat als treballadors a causa de l'estat d'alarma. En paral·lel, l'empresa té ara cinc dies també per presentar un recurs contra la sentència.

«Es constata mala fe, frau, coacció i abús del dret en la manera de procedir patronal», va assegurar, ahir, el secretari general d'USO a Ryanair i un dels afectats a Tenerife Sud, Gustavo Silva.

«Ja no som els treballadors que titllem d'il·legals Ryanair, la mateixa Audiència Nacional és duríssima en la seva sentència amb una empresa que sempre ha utilitzat coaccions i amenaces amb la seva plantilla i ha menystingut les lleis i les autoritats espanyoles», va afegir Silva. Va recordar que «queda un camí interessant de lluita contra aquesta empresa». De fet, els sindicats encara tenen altres causes obertes contra l'empresa.

També, ahir, la delegada sindical d'Unió Sindical Obrera de Catalunya a la base de Girona, Lídia Arasanz, va plantejar que la conclusió de la sentència és que «no hi havia cap motiu per acomiadar les persones» que l'empresa va fer fora el 8 de gener.

Per això va afirmar que estan «contents» i va valorar que «els dona la raó» a l'hora de certificar «la mala fe» de Ryanair per tirar endavant un acomiadament massiu. Va insistir que seguiran treballant amb l'objectiu que la companyia «compleixi amb la legislació espanyola» i, d'aquesta manera, es garanteixi que «tots els treballadors tinguin els seus drets i les seves obligacions corresponents». Va destacar que estan especialment satisfets que l'Audiència Nacional certifiqui que «l'empresa no va voler abordar un període de consultes» sobre les alternatives als acomiadaments.



De fixes a discontinus

El 8 de gener Ryanair va fer efectiu el tancament de les tres bases de les Canàries (Tenerife, Lanzarote i Gran Canària). L'empresa havia presentat un ERO per a 224 treballadors, però el sindicat USO va elevar la xifra d'afectats fins a uns 350. Entre els acomiadats hi havia 13 empleats de Girona que no havien acceptat les noves condicions de la companyia.

Abans, l'empresa havia informat que no tancaria la base a l'aeroport de Vilobí d'Onyar perquè havia arribat a un acord amb els treballadors. Entre finals de novembre i principis de desembre, l'empresa va oferir als empleats de Girona una última oferta per evitar el tancament. La condició era que havien d'acceptar passar de ser treballadors fixos a ser fixos discontinus, cosa que la majoria van acceptar. Els nous contractes van començar a tenir vigència l'1 de gener de 2020.

Els 13 treballadors que no van acceptar el canvi de contracte van ser acomiadats. Ja llavors, Inspecció de Treball va avisar que els acomiadaments podrien resultar contraris a l'ordenament jurídic. També va acusar Ryanair d'haver reservat informació.