El nombre de contagis per coronavirus a Girona supera els 4.000 casos

El nombre de contagis per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ja ha superat els 4.000 infectats. Ahir en van sumar 295 més fins a arribar als 4.438 casos. D'altra banda, segons dades del Departament de Salut, a la Regió Sanitària de Girona havien mort fins ahir a la nit un total de 522 persones, nou més des de la darrera actualització. D'altra banda, 487 persones segueixen ingressades en hospitals de les comarques gironines per coronavirus, vint menys que dijous. La forta davallada d'ahir confirma la tendència a la baixa en les hospitalitzacions. De fet, la xifra baixa a menys de 500 per primer cop des de fa pràcticament un mes.

D'aquests, 63 estan en estat greu, quatre menys que dijous. Segons les dades de Salut, continua el descens de professionals sanitaris afectats pel virus. Actualment n'hi ha 328, 24 menys en 24 hores. Ahir no van facilitar dades de noves altes.



Contagis a Girona i Olot

Les quatre àrees bàsiques de salut (ABS) de Girona han registrat 175 nous contagis confirmats de coronavirus aquesta darrera setmana i 477 casos sospitosos. També destaca l'increment de nous casos a Olot: 106 de confirmats i 247 de sospitosos. A l'extrem contrari, hi trobem les ABS de Camprodon, Besalú i Sant Joan les Fons, que és on s'ha registrat un menor increment de nous casos a la Regió Sanitària de Girona. Quant als hospitals comarcals, a l'hospital d'Olot ahir es van donar cinc noves altes i actualment hi ha 14 pacients ingressats per coronavirus. Hi ha un total de 27 professionals del centre afectats. No hi ha nous casos ni noves defuncions per segon dia consecutiu.

Després de gairebé una setmana sense registrar cap mort –les tres últimes es van produir dissabte passat– la Fundació Salut Empordà en va sumar una més ahir i el total de víctimes s'eleva a 21. D'altra banda, hi va haver cinc altes hospitalàries i ja n'acumulen 121. Pel que fa als professionals, s'han produït 95 casos positius, 77 dels quals ja s'han pogut reincorporar a la feina. Ahir no n'hi va haver cap de nou.

Segons dades facilitades dijous a la nit, indiquen que hi ha hagut un lleuger repunt negatiu en l'evolució del nombre de casos per la COVID-19 a l'hospital de Blanes. Dijous es va produir una nova defunció, la divuitena per aquesta malaltia, i hi va haver cinc nous ingressos. Malgrat tot, ahir la situació va millorar i no hi va haver cap mort ni cap nou ingrés. Es va donar una alta.

Finalment, l'hospital de Campdevànol acumula 102 casos diagnosticats, un de nou ahir, i vuit defuncions, les mateixes que els darrers dies. Els Serveis Integrals del Baix Empordà no van aportar noves dades, les actualitzen cada dimarts i dijous.



Transformació digital

Arran de la pandèmia de la COVID-19, el Sistema de Salut de Catalunya ha hagut d'adaptar-se i transformar-se digitalment, accelerant un procés que ja s'estava implementant. S'han habilitat noves eines perquè, tant el personal mèdic com la població tinguin més facilitats per realitzar diferents tràmits que abans de la crisi farien de manera presencial o amb un major marge de temps.

Abans de la crisi sanitària per la COVID-19, el 70% dels pacients es desplaçaven als CAP. La mitjana d'atencions al dia d'un centre de primària era d'unes 135.000 visites presencials, 14.500 telefòniques i unes 1.000 eConsulta. Ara, les visites presencials han baixat a 18.000 de mitjana diàries. Les telefòniques han augmentat fins a 86.000, i entren a eConsulta 17.000 visites.

D'altra banda, ahir a Catalunya, el nombre de morts va arribar a les 9.492, amb 306 noves defuncions. Fins ara s'han detectat 47.633 casos positius –amb 1.004 en 24 hores–, mentre que n'hi ha 92.889 de possibles. De les 9.492 defuncions, 2.711 han estat a residències, 549 a domicilis i 108 a centres sociosanitaris.



Baixen les morts a Espanya

Segons va informar ACN, les morts per coronavirus a Espanya van baixar ahir amb 367 noves defuncions després de dies d'estancament –440 dijous, 435 dimecres i 430 dimarts. És la xifra diària més baixa registrada des del 21 de març. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'ahir, ja hi havia 22.524 morts. El nombre d'altes diàries va superar el de nous positius per primer cop des de l'inici de la crisi. S'han donat d'alta 3.105 persones mentre que hi ha 2.796 nous contagis confirmats amb prova PCR. El total de curats és de 92.355 i el nombre de positius confirmats per PCR és de 202.990.