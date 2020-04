Salvador Illa afirma que «aquesta vegada sí que estem doblegant la corba»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va destacar ahir que, per primera vegada durant la pandèmia, les persones curades de covid-19 a Espanya en les últimes 24 hores (3.015) superen els nous contagis (2.796), unes dades que el van portar a afirmar: «Aquesta vegada sí que estem doblegant la corba» de la pandèmia.

Ho va dir ahir en roda de premsa després del Consell de Ministres extraordinari, on va insistir també en mantenir la «màxima prudència», ja que encara continua havent-hi contagiats que cal continuar reduint. En arrencar les valoracions, Illa va remetre's a les paraules del president Pedro Sánchez quan, el passat 14 de març, va declarar l'estat d'alarma i va aventurar que, una vegada superat el pic, el descens del nombre de contagis constituiria la primera victòria. «I això ho hem aconseguit», va constatar.

El ministre va recordar que precisament aquell 14 març l'increment de nous contagiats era del 35% i que ahir, en canvi, era de l'1,4%. El titular de la cartera de Sanitat va lamentar els 367 morts produïts en les últimes 24 hores, però va recalcar que el nivell era més baix des de fa un mes.

A més,va posar de relleu que en nou comunitats autònomes la xifra de morts en un dia no arriba a la desena: Astúries, Balears, Cantàbria, Extremadura, Galícia, Múrcia, Navarra, La Rioja i Canàries. «Totes aquestes xifres ens han de continuar aconsellant actuar amb la màxima prudència i cautela, però també pensem que cal posar-les en valor», va assenyalar. En aquest sentit, des de Sanitat proposen a les comunitats autònomes tenir capacitat per fer el test PCR a tots els simptomàtics per començar la desescalada. Segons informa Europa Press, Sanitat ha fet arribar un document a les comunitats on proposa que els serveis sanitaris tinguin capacitat de fer aquestes proves, tant als domicilis de les persones amb símptomes lleus com en punts de diagnòstic amb cita prèvia. En concret, a l'àrea d'identificació i contenció de fonts de contagi, Sanitat advoca perquè es garanteixi poder aïllar els casos en 24 hores. Per aconseguir-ho, recomana l'habilitació d'hotels o altres instal·lacions per aïllar i supervisar els casos lleus que no puguin puguin fer-ho al seu domicili. A més, destaca el traçat i quarantena de contactes així com poder fer un test PCR setmanal a residents i personal simptomàtic de les residències geriàtriques per assegurar el control de diagnòstics.