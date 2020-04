Treballar per generar confiança al turista, el compromís del G20

La necessitat de treballar de forma conjunta i coordinada a escala mundial en mesures homogènies per crear destinacions segures que contribueixin a recuperar el turisme va ser la proposta defensada ahir per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, en la reunió dels ministres de Turisme del G20. La ministra va traslladar als seus homòlegs la dimensió de l'impacte de la crisi sanitària en el sector turístic i en el conjunt de l'economia espanyola. A més, va incidir en la necessitat que les mesures que s'adoptin en el període de transició siguin homogènies o almenys compatibles entre els diferents països perquè la recuperació sigui «reeixida». «La seguretat de la destinació és fonamental per donar confiança i certesa al viatger, tant nacional com internacional», va insistir Maroto.

En la seva intervenció, la ministra va explicar que el Ministeri està treballant en el desenvolupament d'un quadre de comandament basat en el coneixement turístic, així com en la promoció de la destinació Espanya, que serà esglaonada i a mida, en funció de la recuperació dels mercats emissors.

En la declaració conjunta dels ministres de Turisme del G20, els països es van comprometre a treballar junts per donar suport al sector i acollir els esforços per mitigar els efectes socials i econòmics de la pandèmia del coronavirus. A més, van recalcar la seva aposta per garantir un entorn de viatge segur que ajudi a reconstruir la confiança en el sector.

Des del G20 asseguren que seguiran en coordinació amb les autoritats competents per reduir al mínim les restriccions per realitzar viatges essencials, com els del personal mèdic o els de repatriació. A més, afirmen que treballaran perquè les restriccions de viatge es coordinin i siguin proporcionals a la situació nacional i internacional, garantint la seguretat dels viatgers.

En el pla econòmic, els ministres van mostrar la seva disposició a ajudar les empreses del sector turístic, especialment les microempreses, petites i empreses mitjanes, així com els empresaris i treballadors per adaptar-se i prosperar després de la crisi. En aquesta línia, van optar per impulsar la innovació i les tecnologies digitals, que permeten pràctiques sostenibles en el sector, així com per donar suport a les economies en desenvolupament que depenen dels viatges i el turisme, especialment a l'Àfrica.

Els països del G20 van encomanar al grup de treball sobre turisme que identifiqui els desafiaments que la crisi ha plantejat al sector i que elabori i comparteixi més respostes específiques per estimular la recuperació abans de la reunió de ministres del ram a l'Aràbia Saudita el 7 d'octubre.