Tret de sortida al Ramadà més íntim

Els dos milions de musulmans que viuen a l'Estat -87.000 dels quals a les comarques gironines- van donar el tret de sortida ahir al vespre a un Ramadà que el coronavirus obligarà enguany a celebrar de forma íntima, sense els habituals iftars -trencaments del dejuni- comunitaris ni les pregàries col·lectives a les mesquites. Una situació compartida amb els musulmans d'arreu del món, malgrat que en alguns països, com Egipte o Níger, han reduït els seus tocs de queda nocturns coincidint amb l'inici del mes sagrat de l'Islam, durant el qual està prohibit menjar, beure, fumar i tenir relacions sexuals entre la sortida i la posta del sol. No és el cas de Catalunya ni d'Espanya, on les administracions han insistit a les comunitats musulmanes en la necessitat de mantenir el confinament i no sortir de casa per anar a la mesquita ni per celebrar l' iftar amb familiars i amics. Unes recomanacions que molts musulmans, com la saltenca Afaf Elherher, tenen perfectament assumides. «Només pensem en acabar amb aquest problema. Mentre no hi hagi una solució pel virus, no pensem sortir de casa ni visitar ningú. És molt perillós», assenyala aquesta mare de dues filles.

Igual que va succeir amb la Setmana Santa catòlica, l'inici del Ramadà, ahir al vespre, va deixar imatges inèdites a les comarques gironines: mesquites buides i iftars celebrats en la intimitat del menjador de casa en lloc de compartir-los amb familiars i amics, en alguns casos seguint les pregàries a través d'Internet. Una situació inèdita, almenys per a Afaf Elhmer, que enguany celebrarà el Ramadà tancada a casa amb les seves filles, la gran de les quals estudia a distància a la universitat. «Abans, cada vespre celebràvem el trencament del dejuni amb algú: alguns dies venien amigues i ens ajuntàvem dues o tres famílies a celebrar-ho, altres dies hi anàvem nosaltres, anàvem a la mesquita... en canvi, aquest any cadascú ho celebrarà a casa seva. El Ramadà normalment el passem amb molta gent, però ara és impossible», assenyala. «Estarà bé igual, però ens faltarà aquest ambient», afegeix.

Però malgrat celebrar-ho de forma més íntima, l'Afaf Elherher i les seves filles van donar ahir el tret de sortida al Ramadà de la forma més tradicional. Van resar, van llegir l'Alcorà i van seguir les pregàries abans de trencar el dejuni primer amb un entrant suau -dàtils i llet- i a continuació el plat principal, la sopa harira, elaborada a base de tomàquet, llegums i carn. I de postres, pastissos casolans fets, sobretot, a base de fruits secs. I a partir d'aquí, la nit és llarga, per resar, llegir l'Alcorà -«el Ramadà es fa per resar a Déu i demanar-li que ens ajudi a resoldre coses», recorda Afaf Elherher-, tot i que a vegades també hi ha temps per connectar-se a internet o veure alguna pel·lícula. «No ens passem la nit resant, tenim temps de fer una mica de tot», subratlla.

Per a aquesta veïna de Salt, tot i que als matins va a treballar, el coronavirus ha trastocat tota la seva vida quotidiana. «Tot és diferent. No sortim a comprar al mercat, a la carnisseria anem tots amb molt de compte i fem escrupulosament la fila... abans ens saludàvem tots sense problemes, però ara tots tenim por del coronavirus», admet. Tot i això, preguntada sobre si podrà extreure alguna positiva d'aquest Ramadà en confinament, contesta, amb bon humor: «Que no gastarem tant. Pensa que tenir cada dia gent a menjar a casa és una ruïna econòmica!», diu entre rialles.

En el cas de l'Afaf Elherher, compartir el confinament amb les seves filles l'ajudarà a portar millor aquest mes de pregària. Tot i això, no tots els musulmans tenen aquesta sort, ja que alguns viuen sols i els falten recursos econòmics. És per això que algunes mesquites segueixen repartint aliment entre els seus fidels, tot i que extremant les mesures de seguretat. I per tal d'ajudar a compartir l'experiència, l'associació Azhara de Salt ha impulsat a Instagram la iniciativa Ramadà des de casa, on convida musulmans de tot Catalunya a penjar fotografies mostrant aquest Ramadà tan particular. A més, també organitzen esdeveniments online, i ahir per exemple van oferir una xerrada sobre l'afectació del coronavirus a Àfrica amb Xavier Aldekoa i Ousman Umar. També tenen la previsió de celebrar un iftar virtual el proper 16 de maig, per tal de compartir pregàries i convidar els no creients a sumar-se a l'esdeveniment. I és que en els darrers anys, la celebració d' iftar ha servit perquè les comunitats musulmanes de les comarques gironines hagin pogut compartir amb no creients -o amb membres d'altres religions- alguns dels moments més significatius del Ramadà.

El Ramadà d'enguany s'allargarà fins al 23 de maig, i sol acabar amb una gran celebració col·lectiva. Ningú sap a aquelles altures com anirà el desconfinament, però les comunitats ja s'han conscienciat que, per preocupació, el més probable és que hagin de fer totes les celebracions a casa.