Una vacuna amb tan sols un 40% de protecció ja podria contenir la malaltia

La cursa per aconseguir una vacuna contra la covid-19 continua amb més insistència que mai perquè, segons els experts, fins i tot una vacuna que protegís tan sols el 40% ja ajudaria a erradicar la pandèmia.

«No hi ha vacuna que pugui oferir una protecció del 100%, però fins i tot una que aconseguís una protecció d'un 40% ajudaria molt en el maneig d'aquesta malaltia», va assenyalar el doctor Adolfo Sastre, director del Global Health & Emerging Pathogens Institute de la Icahn School of Medicine de l'Hospital Muntanya Sinaí, de Nova York (EUA).

L'expert ha participat en el webinari (un neologisme per referir-se a un seminari fet per internet) titulat COVID-19: Entendre la pandèmia i plantejar el futur, que va celebrar l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP). A la conferència va recordar que el llarg període de temps des que comencen els assajos clínics fins que es demostra l'efectivitat i seguretat d'una vacuna és un altre dels problemes per poder donar solució immediata a la situació actual.

«Cap al 2021 sabrem si algunes de les vacunes que han entrat en assajos clínics confereixen protecció o no, i si això és així, tindrem vacuna per a l'any vinent», explica l'expert, el grup de recerca del qual està involucrat en el desenvolupament de dues vacunes enfront del coronavirus. El passat 8 d'abril s'havien registrat 115 candidats a vacuna en un total de 19 països dels quals, almenys, 73 es troben en fases preclíniques de recerca.

Segons va destacar Sastre, en cas de disposar de vacuna, «l'ideal seria vacunar tota la població, tot i que és menys efectiva en les persones majors que en els adults, ja que el seu sistema immune està més afeblit». Tenint en compte que els majors són el principal grup de risc, l'escenari que es preveu és crear «immunitat de ramat», que s'aconsegueix vacunant tota la població de manera que, també es protegeix els que tenen menor capacitat de resposta immune i els no vacunats.

Davant aquesta epidèmia que ha generat el coronavirus SARS-CoV-2, encara que no es pot «estar tranquil», la doctora María José Mellado va demanar tenir «esperança». «El compromís de la comunitat sanitària i científica és molt alt i s'estan duent a terme moltes recerques que segur que aportessin solucions», va assenyalar Mellado, presidenta de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP).

Un altre motiu d'esperança, segons Mellado, és que aquest coronavirus, a diferència del virus de la grip, no sembla que tingui tanta capacitat de mutació, la qual cosa significaria que, previsiblement, la vacuna que es desenvolupi tingui una capacitat protectora al llarg del temps i no requereixi aquestes modificacions que precisa anualment la vacuna de grip, que requereix nous dissenys cada temporada per aconseguir immunització enfront dels ceps canviants.



Població infantil, transmissora

Un altre dels temes tractats durant aquesta trobada ha estat el comportament de la covid-19 en la població infantil. «Els nens es contagien igual que els adults de covid-19, però sens dubte el quadre clínic és en la majoria dels casos molt més lleu i en alguns fins i tot asimptomàtics», va descriure Mellado, si bé és cert que es desconeix la causa d'aquest comportament.

Precisament per aquest curs asimptomàtic, la població infantil actua com a vector transmissor, per la qual cosa, recorden, «tancar escoles és una de les millors mesures per evitar els contagis».